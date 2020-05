PSOECyL pide a Maroto que se pronuncie sobre la desescalada del Condado de Treviño (Burgos)

VALLADOLID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOECyL, Ana Sánchez, ha reiterado el visto bueno a que la desescalada del Condado de Treviño (Burgos) se realice con la provincia de Álava siempre y cuando primen los criterios sanitarios y se den las condiciones de salud y seguridad, y ha pedido al senador 'popular' por Castilla y León, Javier Maroto, que en su día pidió la "anexión" del enclave al País vasco, que se pronuncie sobre esta cuestión.

Así lo ha señalado durante su comparecencia telemática ante los medios de comunicación. Sánchez ha reiterado que el PSOE lo que busca es hacerle la vida "más fácil" a los castellanoleoneses y que si priman los criterios sanitarios y se dan condiciones de salud y seguridad, no le ve "mayores problemas". "No vamos a entrar en debates estériles que no aportan nada en una situación tan difícil" ha apostillado.

En este punto, la dirigente socialista ha afirmado que le gustaría saber la opinión del "senador autonómico de Sotosalvo", en referencia al 'popular' Javier Maroto, que quería que el Condado de Treviño "fuera vasco". "Probablemente la opinión más interesante nos la puede dar él", ha concluido.