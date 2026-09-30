Publicado el nombramiento como personal fijo en CyL de 630 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería

Archivo - TCAE realizando labores sanitarias. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

VALLADOLID 30 Sep. (EUROPA PRESS) - La Gerencia Regional de Salud ha hecho oficial el nombramiento como personal estatutario fijo de 630 plazas en la categoría de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) del Servicio de Salud de Castilla y León a los aspirantes que superaron el proceso selectivo y han acreditado cumplir los requisitos exigidos en la convocatoria así como la asignación del destino correspondiente.

En concreto y según ha informado este miércoles la Consejería de Sanidad y Bienestar Social el mayor número de plazas corresponde al Complejo Asistencial de Salamanca, con 158, seguido de los hospitales Clínico y Río Hortega de Valladolid, con 113 y 100, con el resto por debajo del centenar.

Así, 57 plazas son para el Complejo Asistencial de Ávila; 78 para el Complejo Asistencial de Burgos; 80 para el Complejo Asistencial de León; 15 para el Complejo Asistencial de Palencia; cuatro para el Complejo Asistencial de Segovia; ocho para el Complejo Asistencial de Soria; nueve para el Hospital de Medina del Campo; cuatro para el Hospital Santiago Apóstol y otras cuatro para el Hospital Santos Reyes.

La Consejería ha explicado que en las gerencias de Zamora y El Bierzo no ha sido necesario convocar plazas de esta categoría puesto que toda la plantilla está cubierta.

En el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución, los aspirantes nombrados deberán efectuar la toma de posesión en la Gerencia a la que esté adscrita la plaza adjudicada.