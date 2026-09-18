Publicados los bienes de los doce miembros del Gobierno de CyL en cumplimiento del Estatuto de los Altos Cargos

VALLADOLID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Portal del Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León y el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) publican este viernes, 18 de septiembre, las declaraciones de bienes, derechos patrimoniales y obligaciones de los doce miembros del Gobierno autonómico en cumplimiento del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

El artículo 21.1 de la Ley 3/2016 del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León establece que las declaraciones de bienes, derechos patrimoniales y obligaciones de los miembros de la Junta se publicarán en el Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León y en el Boletín Oficial de Castilla y León.

En la resolución del secretario general de la Consejería de la Presidencia, Santiago Fernández, explica que iniciada la XII legislatura y nombrados los miembros de la Junta, estos han completado las correspondientes declaraciones con los contenidos que han sido determinados por la Inspección General de Servicios de conformidad con la Ley.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, es el miembro del Gobierno de Castilla y León que declara mayor volumen de ahorro individual en cuentas bancarias, con 397.132 euros, a los que suma 56.586,47 euros en un plan de pensiones y 43.978,18 en un plan de ahorro.

En segunda posición figura el consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, con 407.074 euros en varias cuentas de titularidad compartida al 50 por ciento mientras que la vicepresidenta segunda, Isabel Blanco Llamas, declara 141.452 euros. La consejera de Movilidad, Transformación Digital e IA, Cristina Sanchidrián, declara 133.633,26 euros repartidos en cinco cuentas.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, José Alberto Díaz Pico, dispone de tres cuentas por 98.043 euros; el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tiene 81.957,68 euros en cinco cuentas, y el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, declara 47.883 euros en cuentas bancarias.

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha declarado 41.350 euros, mientras que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha consignado 13.178,57 euros distribuidos entre dos cuentas y una imposición a plazo.

Cierran la relación el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, con 9.712,85 euros repartidos entre siete entidades financieras, y la consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, con 7.800 euros en una cuenta.

Las declaraciones publicadas en el Portal de Gobierno Abierto y en el BOCyL incluyen además de los saldos bancarios, la relación de inmuebles, vehículos, valores mobiliarios, planes de pensiones, participaciones societarias y préstamos de cada miembro del Ejecutivo autonómico.

En este caso, Cristina Sanchidrián encabeza las declaraciones de bienes inmuebles de los miembros de la Junta con 773.220,32 euros en valores catastrales expresamente cuantificados, entre ellos cinco viviendas el 50 por ciento, tres en Ávila y dos en Madrid.

María Pardo declara dos viviendas en multipropiedad en Simancas y en Madrid con un valor catrastal de 481.955 euros y Alejandro Vázquez otras dos viviendas en propiedad en Burgos y en Tudela de Duero valoradas en 281.992,96 euros.

El presidente de la Junta declara 255.533,35 euros correspondientes a dos viviendas en Salamanca y una participación en un inmueble rústico valorado en 60.611,77 euros en Villaverde de Íscar; Carlos Fernández Carriedo dos viviendas y una plaza de garaje en Valladolid que suman 236.005,23 euros.

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio suma 154.263,98 euros mayoritariamente por una vivienda al 50 por ciento en León y un local en la capital leonesa y el vicepresidente primero declara tres inmuebles (dos viviendas y una plaza de garaje) con un valor total de 239.948,38 euros.

En el consejero de Agricultura declara 215.770,80 euros en valores catastrales cuantificados de tres viviendas y otros inmuebles.

Completan la relación Alberto Díaz Pico con una vivienda en Valladolid valorada en 269.815 euros; Luis Miguel González Gago patrimonio por 115.654 por una vivienda y dos plazas de garaje en Valladolid; María González Corral con una vivienda y un local al 50 por ciento por 78.819,29 euros, e Isabel Blanco Llamas con 68.920,52 euros por dos viviendas al 50 por ciento en Monfarracinos y Madrid y un Local en Zamora.