La Publicidad Institucional llega a la recta final con un ajustado apoyo y posible enmienda al límite del 33%

VALLADOLID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La proposición de ley de modificación de la Ley de Publicidad Institucional llega a la recta final para su aprobación definitiva en el pleno del 25 de junio con un ajustado apoyo de 41 procuradores (28 del PSOE, 11 de Vox y los de Francisco Igea y el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, el impulsor de la norma) después de que Por Ávila se haya sumado al rechazo inicial del PP y de las reticencias ahora del Grupo UPL-Soria ¡Ya!, que el lunes 9 votó a favor del Dictamen de la norma en la Ponencia.

En concreto y según ha explicado el portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, los tres procuradores de la formación soriana no votarán a favor del texto si no se rectifica la enmienda de Vox que establece un límite de aportación de la publicidad institucional a un medio o grupo para que no supere el 33 por ciento de la cifra neta de su cuenta de resultados.

"No podemos votar sí a esta ley si ese artículo no se soluciona", ha insistido Ángel Ceña que ha circunscrito el sentido último del voto de Soria ¡Ya! --ahora sería abstención-- a la redacción final de este artículo concreto ante la posibilidad de que ese límite afecte a todas las administraciones y no sólo a la Junta de Castilla y León y pueda derivar en la desaparición de medios de comunicación.

Por su parte, Pablo Fernández ha reconocido que son unas preocupaciones "legítimas, razonables y sensatas" y como impulsor de la modificación de la Ley de Publicidad Institucional se ha mostrado proclive a llegar a un acuerdo transaccional para modular ese límite, bien incrementándolo a un 60, 70 u 80 por ciento o bien dejando claro que ese 33 por ciento se refiere "única y exclusivamente" a la financiación de la Junta, sin afectar al resto de las administraciones o instituciones, como ayuntamientos, diputaciones o universidades.

"Es verdad que en la redacción actual no consta así, está abierto", ha admitido Fernández, que ha aclarado que, con independencia de que salga adelante o no esa enmienda, él votará de forma afirmativa a la reforma de la Ley, como ha pedido que mantengan los otros 40 procuradores que han anunciado su voto a favor --Igea, Vox y PSOE--.

Por su parte, Patricia Gómez Urbán, portavoz del Grupo Socialista que, junto con Francisco Igea, mantiene vivas para su debate algunas enmiendas, ha asegurado que su partido acude al pleno del miércoles con la intención de que la modificación de la Ley de Publicidad Institucional salga adelante porque "es necesaria", abiertos también a los posibles acuerdos que pueda haber al final para que sea una buena ley para todos.

"Nosotros estamos hablando de la publicidad institucional de la Administración de la Comunidad Autónoma, de la Junta de Castilla y León", ha aclarado Gómez Urbán mientras que el viceportavoz del Grupo Popular, Miguel Ángel García Nieto, se ha reafirmado en que el dictamen de la norma, que ha tildado de "bodrio legislativo", sería de aplicación a todas las administraciones públicas, a lo que ha añadido que vulneraría leyes básicas como la Ley de Contratos del sector público, la Ley de Publicidad nacional o la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Finalmente, el portavoz del Grupo Vox, David Hierro, que ha rechazado negociar cualquier enmienda con el PSOE, tampoco ha negado la posibilidad de utilizar algunas de las enmiendas que se mantienen vivas para su debate el miércoles "para intentar algún tipo de transacción" y aclarar y precisar esta aspecto concreto.

"Veremos a ver si es posible o admitible", ha aclarado Hierro que ha reconocido que el Dictamen de la ley ya ha salido de la Comisión "y es lo que hay que votar". "El texto está", ha añadido Hierro que ha apuntado que, de salir adelante, se podría estudiar una modificación posterior de la ley por vía urgente y lectura única para cambiar "ciertos aspectos", como se ha hecho ya en varias ocasiones ya, como con la norma de Sanidad Animal, o con la del procedimiento de elección de senadores, ha puesto como ejemplos.

"La ley no es el Evangelio, la ley no es algo cerrado. La ley es algo que hay que poner a disposición y al servicio de los ciudadanos, sobre todo para eso, para que sirva a los ciudadanos, y eso se puede modificar y se pueden hacer aportaciones posteriores", ha insistido.

Por último, el procurador Francisco Igea ha corroborado que mantendrá su enmienda sobre el modelo de la televisión en Castilla y León sin perder la esperanza de que se apruebe. Igea ha augurado que la reforma de esta ley va a ser "uno de los debates más intensos y entretenidos " de la Legislatura y ha hecho hincapié en que puede ser la primera vez en 35 años en la que se apruebe una Ley en Castilla y León con el voto en contra del Partido Popular. "Como novedad, no está mal", ha ironizado.