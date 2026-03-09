Puente afirma que el "kilómetro cero" del modelo de vivienda del PP donde "familiares se benefician" de VPO está en CyL

El ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, participa en un Desayuno Informativo, a 9 de marzo de 2026, en Soria, Castilla y León (España). - Concha Ortega Oroz - Europa Press

SORIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que el "kilómetro cero" del modelo de vivienda del PP que, a su juicio, ha permitido que "familiares y personas cercanas a la órbita" del partido se "beneficien" de viviendas de protección oficial (VPO) que posteriormente se descalifican para poder "especular" con ellas está en Castilla y León, algo que se ha visto en Palencia o en Valladolid.

En estos términos se ha expresado durante su intervención en un desayuno informativo celebrado este lunes en Soria, en el marco de la campaña electoral de Castilla y León, donde ha estado acompañado por el secretario general del PSCyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez.

Este tipo de situaciones, ha sostenido el titular de Transportes, ponen de manifiesto cuál es el modelo del PP en materia de vivienda en España, una circunstancia que también se ha visto "aflorar en otros territorios" del país.

"El 'kilómetro cero' de este modelo está en el vallisoletano barrio de Villa de Prado", ha incidido, un barrio que hace tiempo "se llevó a llamar 'Villa Gaviota' donde en un momento determinado un montón de viviendas acabaron en manos de familiares del PP".

Ahora se ha dado el "último paso ya para cerrar el círculo", ha añadido, puesto que esas viviendas protegidas se han descalificado "para permitir a aquellos que privilegiadamente se hicieron con ellas que hoy puedan especular". "Este es el modelo del Partido Popular", ha apostillado.

Precisamente, ha señalado que ante el "problema" de la vivienda que atraviesa este país lo "último" que se puede hacer es ponerlo en manos de quienes lo "crearon, es decir, el Partido Popular".

"Llevan años deshaciéndose del patrimonio público de vivienda, que es la clave, es la madre del cordero, para que haya en este país un sector de vivienda que pueda influir en los precios a la baja", ha subrayado, para después explicar a renglón seguido que a los 'populares' "no le interesa y por eso vende las viviendas de protección oficial".