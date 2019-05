Puente cree que el PP llega "en el peor momento", sin proyecto y con una candidata que "no quiere que la conozcan"

Publicado 08/05/2019 13:57:03 CET

VALLADOLID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid y candidato del PSOE a la reelección, Óscar Puente, ha aseverado este miércoles que el Partido Popular llega a las elecciones municipales del 26 de mayo "en el peor momento posible", ya que están "muy débiles", "sin proyecto" y su candidata, Pilar del Olmo, "no quiere que la conozcan" ya que ha declinado asistir a algunos de los debates de candidatos.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Óscar Puente ha rechazado el argumento que dio ayer el número 2 de la candidatura 'popular', José Antonio de Santiago-Juárez, relativo a que el actual alcalde "tiene miedo" y por eso recurre al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para el último día de campaña. "Sorprende que se diga que tiene miedo el que va a los debates y no el que se esconde", ha apostillado.

El candidato socialista ha recordado que la aspirante del PP a la Alcaldía, Pilar del Olmo, no acudió ayer al debate organizado por Ecologistas en Acción, en el que compareció el número nueve de la lista, Alberto Gutiérrez Alberca, y no ha confirmado su presencia en otro programado para este jueves en un medio de comunicación local con la "excusa" de que tiene Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León.

En este sentido, ha aseverado que no pensó que el Partido Popular fuera a "llegar tan mal" a esta campaña municipal y ha considerado que durante los últimos cuatro años "han estado muy mal", pero ahora llegan "en el peor momento posible", pues considera que no tienen un proyecto nacional ni local, están "muy débiles y sin candidata".

Puente ha destacado que el PSOE tiene un proyecto para "cuatro o para ocho años", después de un primer mandato en el que considera que han gobernado "desde el sentido común, sin sectarismo" y que han hecho avanzar a la ciudad "en muchas cosas". Mientras tanto, "ellos", en referencia al PP, "no tienen nada, no han sido capaces de encontrar una alternativa en Valladolid al gobierno municipal".

El candidato socialista ha señalado que, en su opinión, la campaña electoral es un espacio en el que "los partidos se dan a conocer y permiten que la ciudadanía les conozca mejor" y como entiende que Pilar del Olmo es "quien más se tiene que dar a conocer" ha concluido que es negativo para ella "esconderse".

En su caso, ha apuntado que cree que "todo el mundo le conoce mucho y bien", aunque en campaña trata de que quien no le conozca "lo suficiente" lo haga "un poquito mejor", por ello acudirá a "todos los debates", algo que ha insistido que es un hecho "sin precedentes en la historia democrática" de Valladolid, pues lo habitual era en la etapa anterior que el alcalde "no debatiera ni en plenos ni en campaña".

"Voy a todos los debates, con todo el respeto a todas las formaciones y no he vetado a ningún partido. Pero me encuentro con que la candidata del PP parece que no quiere comparecer en más debates. Eso da la sensación de que prefiere que no la conozcan a que la conozcan bien", ha incidido.

A ello ha sumado una crítica trasladada al ámbito nacional, pues ha interpretado que los 'populares' se "rasgaron las vestiduras de arriba a abajo" cuando el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno "había decidido ir a un único debate a la Televisión Pública", por lo que reclama "coherencia" al PP vallisoletano cuya candidata ahora no acude a algunos debates.

Eso ocurre, a juicio del actual alcalde, porque "no hay confianza en la capacidad de la candidata para afrontar un debate con normalidad, o no se sabe las cosas, o no tiene capacidad para transmitirlas, o no tiene un proyecto detrás o las tres cosas juntas".

Puente ha recalcado que en los dos debates que ya se han celebrado, en la CVE y en la UVA, se ha mostrado que hay "un proyecto claro para Valladolid" que en su opinión encarnan las formaciones que han gobernado estos cuatro años --PSOE y Valladolid Toma la Palabra-- frente a "una oposición desconcertada y sin proyecto, sin ideas y con malos representantes".

De hecho, ha subrayado que en el debate de ayer organizado por EA estuvo el número nueve de la lista, que ha recordado Puente que fue concejal "a finales del siglo pasado" --fue edil del PP hasta 2003--, por lo que ha considerado curioso que no debatieran por parte 'popular' el número cinco o el ocho de la lista, en referencia a Borja García Carvajal y Antonio Martínez Bermejo, que sí que han formado parte del Grupo Popular al menos en el mandato que ahora concluye.