El Puente y Diputación de Valladolid se alían en una campaña para mejorar el estado emocional de menores ante el COVID

La acción, 'Habitantes de un nuevo mundo', incluye recursos audiovisuales y el cuento 'El bicho invisible', escrito por César Pérez Gellida e ilustrado por Alberto Sobrino

VALLADOLID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Puente Salud Mental ha lanzado la campaña de sensibilización 'Habitantes de un nuevo mundo', destinada a concienciar a la sociedad sobre los desafíos emocionales de niños y adolescentes por las consecuencias de la pandemia de coronavirus.

Financiada íntegramente por la Diputación de Valladolid, la acción incluye recursos tales como estrategias, pautas o recomendaciones, tres piezas audiovisuales elaboradas por el personal técnico de la asociación, un decálogo de buenas prácticas o infografías, así como la edición y difusión del cuento 'El bicho invisible', escrito por César Pérez Gellida e ilustrado por Alberto Sobrino.

La "puesta de largo" de la campaña ha corrido a cargo del diputado delegado de servicios sociales e igualdad de oportunidades, David Esteban, quien ha destacado lo "ilusionante" del proyecto junto a una asociación "comprometida" con la sociedad y la provincia.

Según ha advertido la vicepresidenta de El Puente Salud Mental, Raquel Barbero de Pablos, ha detallado que, ante todo, la campaña va dirigida a atajar los retos emocionales de niños y adolescentes ante el impacto que ha tenido en sus vidas la pandemia del COVID-19. "La nueva situación ha dado lugar a una serie de diferencias en las relaciones sociales previas y ha provocado condiciones anteriormente desconocidas, tales como la cuarentena", ha explicado.

Ante todo ello, El Puente tiene como "misión principal mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental", todo ello sin dejar de lado su función preventiva. En definitiva, abogan por dar "máxima importancia" al cuidado de la salud mental desde un enfoque "positivo" y, por ello, pone al alcance de la sociedad una serie de recursos que permitan generar oportunidades y una mejor adaptación al entorno a través de esta acción, cuya identidad visual ha sido diseñada por la agencia Mil Trescientos Gramos.

Así, la campaña aporta consejos a padres y madres sobre cómo ayudar a sus hijos a confrontar diversas emociones que pueden estar afectándoles, recomendaciones para mejorar el estado emocional de sus hijos o ayudas para intentar crear un sentido de normalidad en los hogares, entre otras.

Barbero de Pablos ha destacado que uno de los recursos más llamativos de la campaña es la edición del cuento redactado por el notable escritor vallisoletano César Pérez Gellida, titulado 'El bicho invisible'. Esta obra, que además cuenta con las ilustraciones del diseñador Alberto Sobrino, pretende convertirse en un apoyo para padres y profesores en el contexto de los desafíos que presenta la pandemia.

Por su parte, el autor vallisoletano Pérez Gellida ha confesado que no dijo que sí enseguida porque le resultaba "complicado" salir de su "estado de confort" ya que, acostumbrado a escribir novela negra: "Si no hay un cadáver, para mi no es un relato", ha bromeado.

De igual modo se planteó si estaría "a la altura" del proyecto pero, una vez dio con la idea, le pudo el "afán colaborativo" y, finalmente, aceptó. 'El bicho invisible', ha explicado, tiene que ver con la "complicada" adaptación a los cambios derivados de la pandemia, que a los menores les puede resultar especialmente "difícil" de entender.

"Por qué tantos cambios, en un periodo tan corto, de forma tan severa y encima, por algo que no pueden ver, que es un intangible", ha interpelado el autor poniéndose en la piel de esos adolescentes. Por ello, 'El bicho invisible' trata de hacerles entender "por qué hay que seguir una serie de normas, por qué ha cambiado tanto la cotidianidad o por qué existe la obligación de adaptarnos".

"Creo que el resultado es excelente, aunque lo mejor, sin duda, son las ilustraciones de Alberto Sobrio", ha aseverado, antes de desear que ojalá su particular "granito de arena" aporte algo a una causa tan "estupenda" como es la de cuidar la salud mental y prevenir problemas.