Puente entrega una medalla de la Cofradía del Descendimiento a León XIV por apoyar la Semana Santa de Valladolid

1095157.1.260.149.20260610203527 Puente estrecha la mano de León XIV en Barcelona. - @OSCAR_PUENTE_

VALLADOLID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha hecho entrega al Papa León XIV de una medalla de la Cofradía del Descendimiento por su "apoyo" a la Semana Santa de Valladolid.

Lo ha hecho durante la visita del Pontífice a Barcelona, en la misa oficiada en la Sagrada Familia de Barcelona, acto al que ha asistido gran parte del Gobierno.

A través de su cuenta en la red social X, de la que se hace eco Europa Press, el ministro ha recordado que su etapa en el Colegio San Agustín de Valladolid que el propio Papa visitó "antes de serlo". A continuación ha relatado como un cofrade de la ciudad le pidió que le entregase esa medalla algo que ha cumplido esta tarde.

Previamente había ha reconocido que jamás pensó que iba a conocer un Papa en su "vida", pero que hoy había conocido al "segundo". "La impresión en ambos casos ha sido inmejorable. Tanto el Papa Francisco como el Papa León XIV transmiten serenidad, cordialidad y humildad", ha finalizado.