El puente de La Ponseca (Ávila) recrea el último viaje de Carlos I con una participación de más de 600 personas

El puente de la Ponseca (Ávila) recrea el último viaje Carlos I con una participación de más de 600 personas. - DIPUTACIÓN DE ÁVILA

ÁVILA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unas 500 personas, además de las 140 ataviadas con vestimentas propias del siglo XVI, han presenciado en el puente abulense de La Ponseca la recreación histórica del paso del emperador Carlos I de España y V de Alemania en su camino hacia el monasterio de Yuste.

La cita, que reúne historia, cultura y turismo en torno a uno de los episodios del pasado del municipio, ha tenido lugar en el puente ubicado entre las localidades de Villar de Corneja y La Horcajada, según ha informado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

Bajo el título 'De Laredo a Yuste. El último viaje: 1556', el evento ha contado con el respaldo institucional de la diputada provincial de la Zona Piedrahíta-Barco-Gredos, Pilar Araoz, y del alcalde de La Horcajada, Vicente López.

"La Diputación de Ávila respalda esta actividad con una subvención de tres mil euros a la Asociación Cultural La Ponseca, una colaboración que contribuye a la organización de una celebración que permite divulgar el patrimonio local y acercar la historia al público mediante la recreación", ha señalado la diputada.

Durante la recreación, la ambientación y los ropajes de época han formado parte de una propuesta cuya organización ha prestado especial atención a la documentación y al rigor histórico.

El viaje de Carlos I hacia su retiro en Yuste, datado en 1556, ha constituido el hilo conductor de esta celebración y su recuerdo ha continuado a la localidad de La Horcajada.

De esta forma, la recreación histórica ha sido ocasión para compartir el patrimonio de la zona, así como de hacer partícipes a vecinos y visitantes de la historia que vincula al municipio con el último viaje del monarca.

La actividad cultural ha estado organiza por la Asociación Cultural La Ponseca y patrocinada por la Diputación y el Ayuntamiento de la Hoscajada.