Puente ve "prácticamente nula" la opción de ser candidato a la Alcaldía en 2027 y a Martínez como "el mejor" a la Junta

Avanza nuevas incorporaciones en la Ejecutiva provincial del PSOE, pese a que el equipo será "prácticamente continuista"

ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID), 25 (EUROPA PRESS)

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que la opción de presentarse como candidato a la Alcaldía de Valladolid en 2027 es "prácticamente nula" y ha situado al secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, como el mejor candidato a la Presidencia de la Junta.

En un foro organizado por El Norte de Castilla en Valladolid, Puente ha insistido en que aún quedan dos años para que se concluya la legislatura municipal, aunque ha subrayado en que la opción de ser candidato es "prácticamente nula", al tiempo que ha señalado que una de las ventajas del PSOE en Valladolid es que "hay mucha gente capaz, muy competente, muy buena, dentro del Grupo Municipal y dentro del partido".

De este modo, también ha descartado postularse como candidato a la Presidencia de la Junta. "No creo que yo tuviera el perfil para ser presidente de la Junta, hay gente mucho mejor que yo y Carlos es uno de ellos", ha asegurado.

En su intervención Puente se ha referido también al periodo de transición que se vive en el PSOE autonómico con la salida de Luis Tudanca y la nueva responsabilidad del también alcalde de Soria, Carlos Martínez. "El cambio era necesario, se había agotado una etapa creo que se ha elegido a la persona adecuada", ha considerado.

El ministro ha destacado que Martínez tiene "lenguaje propio" y una trayectoria de "éxito electoral", además de "experiencia". "Soria es el eje de muchos de los males de Castilla y León, nadie le va a poder hablar a Carlos Martínez de falta de infraestructuras", ha destacado.

"Carlos Martínez si algo tiene es que no es una persona sometible, no me parece manejable, no me gustaría que lo fuera, él vuela libre, en el último mes hemos hablado una vez, Carlos es un líder autónomo, con personalidad propia, no es una persona manejable", ha asegurado, tras lo que ha respondido a quienes le acusan de ejercer influencia sobre él: "Yo no soy un manipulador, la responsabilidad es suya, yo no manejo ni ejerzo influencia".

No obstante, ha señalado que todo periodo de transición tiene sus dificultades y se ha referido a la situación que se vivió en el seno del PSOE autonómico con las palabras que captó un micro abierto entre varios miembros del Grupo Socialista en las Cortes. "A cualquiera le puede pasar una mala jugada un micrófono abierto", ha asegurado, tras lo que ha defendido el derecho a mantener conversaciones privadas.

Finalmente, ha hablado sobre el Congreso Provincial del PSOE de Valladolid que tendrá lugar mañana y en el que repetirá como secretario general. En este caso ha avanzado que "algún cambio habrá", al tiempo que ha avanzado incorporaciones en la Ejecutiva que se formará con un equipo "prácticamente continuista".