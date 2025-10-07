Puertas abiertas, música y piezas de museo destacadas, nuevas actividades de la Red Huellas de Teresa en Ávila

ÁVILA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Red de Huellas de Teresa organizará jornadas de puertas abiertas, conciertos musicales y expondrá piezas de museo para que la ciudad de Ávila rinda homenaje a su patrona, Santa Teresa, que culminarán el día 15 de octubre, festividad de la Mística.

Entre las propuestas de este año destaca la presentación de una nueva pieza destacada en el Museo del Monasterio de San José: el Cristo de la Conversión de Santa Teresa, imagen vinculada al momento en que la Santa abulense decidió entregarse plenamente a su vocación.

El secretario de la Red de Huellas de Teresa, Israel Muñoz, ha explicado que este programa permite "abrir las puertas de la clausura a través de la exposición de algunas de las obras más significativas del convento".

"En esta ocasión, la pieza elegida es el Cristo de la Conversión que narra Teresa en el Libro de la Vida, cuando estando en el monasterio de la Encarnación se conmueve al contemplar una imagen de Cristo llagado. Delante de esa imagen ocurre su conversión, el punto de partida de todo el espíritu reformador que marcaría su vida", ha añadido.

Muñoz ha señalado que esta imagen "acompañó a la Santa durante años" y que actualmente se conserva en el primer monasterio fundado por ella, el de San José, "donde las Madres la guardan como una verdadera joya".

La pieza, "de profunda devoción y factura delicada", se exhibirá en el museo del convento, donde habitualmente permanece en una hornacina del retablo donado por el maestro Gaspar Daza. "Muy pocas veces ha salido de clausura; la última vez fue en la exposición Testigos de Las Edades del Hombre, en 2004", ha recordado.

El programa de 'Vive las Huellas de Teresa', que celebra su segunda edición, incluye además jornadas de puertas abiertas en dos espacios vinculados a la vida de la Santa.

Así lo ha explicado el concejal de Turismo, Carlos López, quien ha explicado que el sábado 11 de octubre, de 11.30 a 14.30 horas, se podrá visitar el convento de Nuestra Señora de Gracia, donde Teresa ingresó a los 13 años, y por la tarde, de 17.30 a 19.00 horas, el Real Monasterio de Santo Tomás, donde se ofrecerán visitas guiadas y se compartirán anécdotas de las estancias de la Santa en el lugar. Ambas actividades son de carácter gratuito y sin necesidad de inscripción previa.

La jornada concluirá con el concierto 'Himnos de Teresa', organizado en colaboración con la Banda de Música de Ávila y los Padres Dominicos, que se celebrará a las 20.30 horas en la iglesia del Monasterio de Santo Tomás.

La presidenta de la Banda de Música de Ávila, Victoria García, ha avanzado que el programa será "variado y enriquecedor", con obras de compositores abulenses como el maestro Piquero y Raúl Hernández, y piezas inspiradas en la figura de la Santa.

"No faltará Nada te turbe, ni la marcha de procesión de Santa Teresa, y como novedad estrenaremos una pieza del compositor zamorano David Rivas, una obra llena de ternura hacia nuestra patrona", ha destacado, para invitar a todos los abulenses a asistir.