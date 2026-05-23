Puerto del Pico (Ávila) registra la temperatura más baja de España con 3,8°C

Archivo - Un hombre se pone unos guantes - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

ÁVILA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La estación meteorológica de Puerto del Pico, en la provincia de Ávila, ha registrado la temperatura más baja del país en la mañana de este sábado, 23 de mayo, al alcanzar los 3,8 grados, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En segunda posición, Salvacañete (Cuenca) ha marcado 5,2 grados; seguida de Nerpio (Albacete), con 5,4; Mira (Cuenca), con seis grados; Cabaña Verónica - Parque Nacional Picos de Europa (Cantabria), con 6,1 grados, y Villena (Alicante), con 6,8 grados.

En séptimo lugar se sitúa Escorca - Son Torrella (Illes Balears) con 7,1 grados, y las estaciones de Rascafría ('Madrid), Almansa (Albacete) y Caravaca de La Cruz (Murcia), todas con 7,4 grados.