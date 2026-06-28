Puerto del Pico (Ávila) registra la temperatura más baja del país con 7,6 grados

Lista de las diez temperaturas más bajas de este domingo, 28 de junio. - EUROPA PRESS

ÁVILA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La estación meteorológica de Puerto de Pico (Ávila) ha registrado la temperatura mínima de la mañana de este domingo al marcar 7,6 grados, mientras otras cinco estaciones ubicadas en Castilla y León han anotado otras de las diez mínimas de la jornada, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Tras Puerto del Pico, Navasfrías (Salamanca) ha marcado 7,8 grados, seguida de Sanabria Robleda-Cervantes (Zamora), con 8,3; La Orotava Cañadas Teide (Santa Cruz de Tenerife), con 9,1; Cuéllar (Segovia), con 9,4, y Lagunas de Somoza (León), con 9,7.

En séptima y octava posición, las estaciones de Xinzo de Limia (Ourense) y Coriscao Parque Nacional de Picos de Europa (Cantabria), han registrado 10 grados y Mirador del Cable Parque Nacional Picos de Europa (Cantabria), 10,5, al igual que el Barco de Ávila, que completa la lista.