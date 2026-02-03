BURGOS 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burgos, Carlos Niño, ha anunciado que los puntos limpios de Burgos serán abiertos "todos los días de la semana". De esta manera se amplía la apertura de estos espacios de residuos a los fines de semana.

Así, ha explicado Niño, los puntos limpios norte y sur pasarán a abrir 64 horas semanales en ambos casos, frente a las 57 y 45,5 horas actuales, respectivamente. La propuesta contempla la apertura durante todo el fin de semana, "salvo diez festivos al año", al considerar que es cuando los ciudadanos disponen de más tiempo para hacer uso del servicio, lo que el Ayuntamiento califica como "una mejora importante" de la prestación.

Niño ha informado de que el borrador del nuevo contrato de gestión de los puntos limpios de Burgos "plantea un incremento" del coste anual desde los 1.475.496 euros actuales hasta los 2.654.419 euros, subida que atribuye al aumento de los costes salariales "y a la ampliación del horario de apertura" de estas instalaciones.

El contrato "refuerza las políticas de reutilización y reciclaje" mediante la potenciación del módulo de reutilización denominado 'Waste Citizen', que permitirá a los usuarios "comunicar previamente", a través de una plataforma web, "la entrega de objetos en funcionamiento para su posible reaprovechamiento".

Niño también ha incidido en que se va a modificar "el sistema de tratamiento de residuos voluminosos". En este sentido, se va a sustituir el canon anual "por un precio fijo por tonelada", con incentivos económicos vinculados a la reutilización o reciclaje efectivo de los materiales.

Otro de los aspectos que el edil ha subrayado es la futura "planta de reciclaje de colchones" en Melgar Fernamental, impulsada por Fundación Lesmes, que permitirá dar respuesta a un residuo especialmente problemático. El contrato mantendrá su carácter reservado a empresas de inserción, centros especiales de empleo y entidades del denominado tercer sector.