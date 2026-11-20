Purificación Palmero, abogada - COLEGIO DE ABOGADOS

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La abogada vallisoletana María Purificación Palmero Marcos recibirá este viernes, 20 de noviembre, la Cruz al Servicio de la Abogacía durante la tradicional fiesta del Colegio de la Abogacía de Valladolid (ICAVA), una distinción concedida por el Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL), por sus más de 15 años en la Junta Directiva de la entidad colegial y, posteriormente, con responsabilidades en el Consejo autonómico.

En un comunicado recogido por Europa Press, Icava informa de que durante la celebración anual los colegiados Luciano Díaz Sánchez y Pedro Alejandre Sintes recibirán la Insignia de Platino en reconocimiento a sus 60 años de pertenencia al Colegio, la cuarta y quinta distinción de este tipo en la historia del ICAVA, mientras que otros siete colegiados recibirán la Insignia de Oro por 50 años en ejercicio y otros 23 tendrán la que reconoce por 25 años.

La Cruz al Servicio de la Abogacía, que reconoce la trayectoria profesional e institucional de alguno de los colegiados, será para María Purificación Palmero, por su "esfuerzo, entrega y constancia al servicio de la profesión y, especialmente, su labor como consejera y secretaria de la institución autonómica".

Palmero formó parte durante 16 años de la Junta de Gobierno del Icava y posteriormente asumió responsabilidades en el Consejo de la Abogacía de Castilla y León como consejera no decana y secretaria.

Durante esta etapa, han señalado, "destacó por su gestión, compromiso y dedicación a la abogacía castellana y leonesa y puso además en marcha la Comisión de Igualdad del CACYL, que llegó a presidir. Actualmente continúa como consejera de la institución autonómica.

La entrega de la Cruz pondrá el broche final al acto institucional de la fiesta colegial, que comienza a las 19.00 horas en el Salón de Actos Camilo de la Red del Icava y en el que también se reconoce la trayectoria profesional de los colegiados que cumplen 25, 50 y 60 años vinculados a la institución.

RECONOCIMIENTO A 25, 50 Y 60 AÑOS DE TRAYECTORIA PROFESIONAL

Luciano Díaz Sánchez y Pedro Alejandre Sintes recibirán la Insignia de Platino en reconocimiento a sus 60 años de pertenencia al Colegio y a una trayectoria de seis décadas vinculada al ICAVA.

Con estas dos concesiones, pasan a ser el cuarto y quinto colegiado en recibir esta distinción en la historia de la institución.

La Insignia de Oro, con la que se distingue los 50 años de ejercicio profesional, se entrega este año a Juan Posadas Serrat, Frutos Muñoz López, Jaime Cano Herrera, Victorio Hernández Tejero, José Luis Álvarez Núñez, José Felipe de la Fuente Dívar y Jesús Gómez-Escolar Mazuela.

Un total de 23 profesionales reciben la Insignia de Plata por sus 25 años de ejercicio: Paola Franconetti Ramírez, Enrique Tresierra Cascajo, Luisa M. Hurtado Puentes, Miguel del Real Llorente, Francisco Javier González Camell, Miguel Palacios Aparicio, Manuel Potente Guillén, M. Ángeles Pérez Sánchez, Enrique Ríos Argüello, José Ángel Calvo Sánchez, Félix-Andrés Frías Pérez, M. Carmen Hernández Jiménez, Reinhard Francisco Konig, Paula Escapa López, Cristina Liliana Miguel Martínez, Mario Fresno Quevedo, Amaya Bengoa Delgado, M. Paloma Mellado Cabrera, Carmen Hedrosa Estrada, Luis Gutiérrez Nieto, M. Francisca Martín Iglesias, Aitor Manuel García Rodríguez y Álvaro Javier Luna García-Mina.

Durante la ceremonia se hace entrega asimismo de la Medalla de la Junta de Gobierno a Cristina Miguélez, María Purificación Palmero, María Almudena Alonso y Francisco J. Pablo y de Miguel, que han cesado recientemente en sus responsabilidades en la Junta del ICAVA, en reconocimiento al trabajo y la dedicación prestados al Colegio durante los años en los que desempeñaron sus cargos.

Los actos de la fiesta colegial comenzarán a las 18.05 horas en la iglesia de San Martín, donde se celebra una misa en recuerdo de los compañeros fallecidos durante el último año.