Una quincena de niños saharauis pasará el verano en Salamanca gracias al programa 'Vacaciones en paz'

El Concejal José Fernando Carabias Junto A Los Niños Saharauis Y Miembros De La Asociación De Amigos Del Pueblo Saharaui De Salamanca. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una quincena de niños saharauis de entre 11 y 12 años participan este verano en el programa 'Vacaciones en Paz', gracias al que pasarán estos meses de calor en Salamanca en el seno de 14 familias de acogida.

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, ha recibido en la mañana de este miércoles en el Ayuntamiento a los niños, junto a sus familias de acogida, representantes de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Salamanca (Ampusasa) y la delegación saharaui en Castilla y León.

Durante el acto, Rodríguez ha destacado que Salamanca es una ciudad de concordia, diálogo y entendimiento, donde la solidaridad forma parte de su identidad. Ha subrayado que el Ayuntamiento trabaja para implicar a los ciudadanos en acciones de cooperación al desarrollo, al promover valores de justicia social y apoyo a los colectivos más desfavorecidos.

En concreto, el Consistorio colabora con el programa 'Vacaciones en paz' con una subvención de 15.000 euros para sufragar los gastos del traslado de los niños participantes. La concejala ha agradecido especialmente el compromiso de las familias salmantinas que participan en el programa, muchas de las cuales repiten cada año, y ha señalado su contribución a que los participantes puedan salir temporalmente de los campamentos de refugiados de Tinduf, donde las condiciones meteorológicas extremas del verano dificultan su bienestar.

En este contexto, tanto el Ayuntamiento de Salamanca como Ampusasa han recordado que el principal reto es ampliar el número de familias de acogida para menores de entre 8 y 12 años con vistas a la edición de 2027. De este modo, las personas que quieran participar pueden ponerse en contacto con la asociación a través de los siguientes canales: web www.ampusasa.es; correo electrónico sa_jaima@yahoo.es; y los números de teléfono 630 639 568 y 607 749 100.