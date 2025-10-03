Quiñones afirma que la Junta actúa con "rigurosidad" ante la "supuesta" ilegalidad de mil pisos turísticos en CyL

VALLADOLID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha asegurado que la Junta de Castilla y León mantiene una "absoluta rigurosidad" ante la manifestación de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, por "la supuesta ilegalidad" de mil viviendas turísticas en la Comunidad.

"La ministra tendrá que explicar cuál es la ilegalidad", ha subrayado el consejero, mientras ha aseverado que, con el conocimiento que tienen desde la Junta, las viviendas son "regulares".

En este marco, Suárez-Quiñones ha señalado Rodríguez maneje unos registros en los que "no accede" estas viviendas, y ha insistido en que la competencia en esta materia recae en la Consejería de Cultura y Turismo, que actúa "con absoluta rigurosidad".

"Lo que puedo decir de referencia, porque no es mi responsabilidad directa, es que eso de la irregularidad es cosa de la ministra", ha concluido el consejero.