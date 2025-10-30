Quiñones defiende la "absoluta diligencia" de la Junta en los incendios y respeta la libertad de las personas a denuncia

VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha defendido la "absoluta diligencia" en la actuación de la Junta durante los incendios de este verano en León y Zamora, al tiempo que ha mostrado su respeto por la "libertad" de las personas para "presentar denuncias".

"Es algo a lo que estamos ya acostumbrados en otras ocasiones", ha admitido el titular del departamento, que ha respondido así a la apertura de diligencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por la gestión realizada tanto por el consejero como por el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, a raíz de una demanda interpuesta por la asociación Bierzo Aire Limpio.

"Siempre hay libertad para las personas de presentar denuncias y de hacer llegar a los órganos correspondientes lo que crean que tengan que hacer llegar", ha argumentado para trasladar que desde la Junta, después del 2022, se tomaron "decisiones muy potentes" para cambiar "estructura e inversión" a través de un acuerdo con sindicatos y con patronal.

"El operativo funcionó muy bien en el 23, en el 24 y en todo el 25, salvo en esas tres semanas fatídicas con circunstancias desconocidas y en consecuencia todo eso lo explicaremos", ha añadido para mostrar su "disposición" con los "órganos que visan las decisiones y los comportamientos administrativos".

"Daremos todas las explicaciones necesarias. Por tanto, es el juego del Estado de Derecho y el juego de los responsables políticos que lo que hacen, lo explican y quien tenga que tomar la decisión, pues tomarán las decisiones oportunas", ha abundado.

El consejero ha recordado que a raíz del incendio de Navalacruz (Ávila) hubo "varias acciones también de este tipo que se archivaron". "En definitiva, trataremos de explicar cómo la actuación de la Junta ha sido correcta, la adaptación de los medios ha sido correcta y adecuada y lo que ha habido son circunstancias absolutamente imprevisibles y que incluso hemos tomado ya, aunque ha pasado poco tiempo, todas las decisiones para aumentar la capacidad y tratar de enfrentarnos a ellas si se vuelven a producir", ha finalizado.