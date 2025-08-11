Quiñones garantiza que la Junta compensará de forma "rápida y generosa" todos los daños del incendio de Las Médulas

Asegura que la reparación incluirá edificaciones, enseres y restauración ambiental, con las primeras decisiones este mes de agosto

LEÓN, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha garantizado este lunes en León que la Administración autonómica compensará "de forma rápida y generosa" todos los daños materiales ocasionados por el incendio registrado en la provincia, en concreto en el municipio de Yeres (León) y que ha afectado a Las Médulas.

"Todos los daños materiales públicos y privados van a ser pagados por la Junta de Castilla y León", ha afirmado el consejero, al tiempo que ha precisando que las compensaciones cubrirán edificaciones, enseres y cualquier otro perjuicio material. "Lo que no cubran los seguros, lo hará la Junta", añadió.

En cuanto a los daños medioambientales, Suárez-Quiñones ha explicado que se restaurarán mediante los correspondientes planes de recuperación y ha subrayado que el objetivo prioritario es "acabar este episodio sin problemas para la vida e integridad de las personas".