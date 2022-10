Quiñones pide al Gobierno que explique "dónde está el proyecto de una terminal ferroviaria" para Torneros (León)

LEÓN, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha pedido al Gobierno de España que explique "dónde está el proyecto de una terminal ferroviaria" para para la plataforma intermodal de Torneros (León), al tiempo que ha asegurado que la Junta de Castilla y León tramitará "con toda agilidad" la aprobación del proyecto de urbanización y reparcelación "en el momento en que se presente".

Después de que este lunes la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, presentara en el Parador de San Marcos de León el proyecto para la plataforma, el consejero ha lamentado que no se haya visto "claro en absoluto" un proyecto de actuación y obras en la terminal ferroviaria, sino que "tan solo hay un proyecto de obras de urbanización en la parte logística".

"Un proyecto de actuación y urbanización de una superficie logística está bien, pero es no es la necesidad que tiene León; sino que es necesaria una plataforma ferroviaria intermodal que no he visto en la presentación pública del proyecto", ha asegurado Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Para el consejero, León "necesita oportunidades logísticas", pero sobre todo "intermodales". Una iniciativa en marcha y ya en obra en Villadangos del Páramo es "perfectamente compatible" con una terminal ferroviaria en el polígono de Torneros, aunque "no se ha visto cuál es ese proyecto de obras porque sí que hay una reserva de suelo para una terminal, pero "falta ver dónde está la terminal ferroviaria que supone la clave del proyecto", ha añadido el consejero.

Por último, Suárez-Quiñones ha añadido que en estos momentos "hay un proyecto de reparcelación y urbanización" que tienen que presentar a la Junta de Castilla y León y que se aprobará en un trámite que se hará "con toda agilidad", ha concluido.