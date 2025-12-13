El radioclub de la ETSIT de Valladolid se activará el día 16 en el mes internacional de los jóvenes radioaficionados

Activación de radio en la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Universidad de Valladolid. - RADIOCLUB ETSIT

VALLADOLID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El radioclub de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones (ETSIT) de Valladolid se activará este martes, 16 de diciembre, en el marco de las actividades programadas con motivo del mes internacional de los jóvenes radioaficionados.

El radioclub se creó hace unos tres o cuatro años y ahora varios de sus integrantes pretende "revivirlo" e intentar organizar más actividades no sólo relacionadas con la radio sino también con experimentos que permitan aplicar la teoría a la práctica, según ha explicado en declaraciones a Europa Press su secretario, Daniel Andrés Sáez, quien además de estudiar en la Escuela es radioaficionado.

De esta forma, aprovechando que en todo el mundo se dedica este mes de diciembre a intentar promover la radio entre los jóvenes menores de 25 años y animarles a practicar esta afición con la ayuda de radioaficionados más experimentados, se unen a la actividad, que se desarrolla a modo de concurso entre los participantes, que tienen que intentar contactar con el mayor número de estaciones en las que participan estos jóvenes.

Para ello, instalarán una antena que ellos mismos construyen y saldrán al aire con el "indicativo" (una serie de números y letras que sirven para identificar a una estación de radioaficionado) AO25YOTA, en el que las dos primeras letras sirven para identificar al país, el 25 hace referencia al año y las cuatro últimas a Youngsters On The Air (jóvenes en el aire).

Así, llamarán al resto de radioaficionados de España y del mundo para intentar contactar con ellos. En este caso, como forma de acercar a los jóvenes a este mundo de la radioafición, los únicos requisitos es que quienes participen y llamen para contactar con otros aficionados con un indicativo YOTA tengan menos de 25 años, sin necesidad de realizar ningún curso, y estén acompañados por un radioaficionado con licencia (para cuya obtención hay que superar un examen sobre determinados conocimientos).

En el desarrollo de la actividad, que se desarrollará entre las 12.00 y las 19.00 horas con un descanso a la hora de la comida) colabora Daniel Andrés pero también otro radioaficionado que ayuda en la asociación a la que perteneció y además la actividad se ha difundido con el fin de lograr una mayor participación. Aunque la Escuela cuenta con un transceptor, en ocasiones llevan el suyo propio por ser más moderno para poder ver el manejo de varios equipos.

Como preparación de la actividad, la asociación dará una pequeña clase en la que explicarán "lo justo" en cuanto a conocimientos y aspectos prácticos que permiten participar, es decir, qué tipo de vocabulario y códigos sencillos se utilizan para contactar, cómo hay que realizar la llamada a otros radioaficionados para intentar hablar con ellos y las pequeñas normas básicas para mantener una breve conversación por radio.

Daniel Andrés ha explicado que la radioafición llama la atención a muchos jóvenes, pero reconoce que el acceso a este mundo es "difícil" porque suele precisar de un "padrino" o alguien que sirva de guía en la iniciación y en adquirir unos conocimientos iniciales.

Sin embargo, considera que experiencias como ésta también permiten, en el caso de los alumnos de la Escuela, ver una aplicación práctica de algunas de las cosas que estudian y que a veces pasan por un "tostón" de explicación que hace más difícil adquirir los conocimientos.

Esta actividad llega precedida de otra como la realizada el año pasado en otras frecuencias (como VHF) con el uso de los repetidores que mantiene en Valladolid la Unión de Radioaficionados, lo que permitió, además de conversar con aficionados locales y de fuera, ver el funcionamiento de la radio de una manera sencilla, algo que también tuvo como complemento una clase técnica. En aquella ocasión algo más de una veintena de personas se animó a participar.

MÁS ACTIVIDADES

Como explica el secretario del radioclub de la ETSIT, ésta es una de las actividades, pero tienen en marcha varios proyectos que pretenden reactivar este grupo universitario que cuenta con el respaldo de la Escuela.

Entre los proyectos se encuentran la construcción de un 'Cubesat', un pequeño satélite con forma de cubo en el que se introduce un miniordenador y una cámara y, mediante un globo estratosférico se lanza a unos 30.000 metros de altura para enviar señales de televisión SSTV (televisión de barrido lento) a través de las ondas de radio.

Se trata de un proyecto que se desarrollará en el tiempo y que necesita también de financiación, pero ya cuenta con el apoyo de la Escuela de Telecomunicaciones.

De manera paralela también han observado la necesidad de adquirir algunos conocimientos prácticos como la soldadura de estaño, que permite ensamblar determinados componentes, por lo que también se realizará un curso sobre esta materia.

En definitiva, según ha explicado Daniel Andrés Sáez, se desarrollan varios proyectos que no sólo tienen que ver con la radioafición sino con los diversos usos de las telecomunicaciones como una red privada de ordenadores, por ejemplo, o el uso de las ondas para hacer otro tipo de comunicaciones.