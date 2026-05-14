La RAE presentará el 20 de mayo su última obra publicada, el 'Diccionario de sinónimos, antónimos y voces afines'

El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, durante la celebración de un pleno extraordinario de la Real Academia Española en el Ayuntamiento de San Marcelo de la capital leonesa. - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El director de la Real Academia de la Lengua, Santiago Muñoz Machado, ha anunciado este jueves que el próximo día 20 de mayo se presentará en la Academia la última obra publicada por la institución, el Diccionario de sinónimos, antónimos y voces afines.

Muñoz Machado ha anunciado la presentación de la obra en el transcurso de la sesión plenaria extraordinaria que la RAE ha celebrado en la ciudad de León, la cuarta ocasión en la que el Pleno de la institución se desplaza fuera de su sede en Madrid.

El Consistorio de San Marcelo ha acogido esta junta pública de carácter extraordinario presidida y dirigida por Santiago Muñoz Machado y en la que, entre otros asuntos, se ha llevado a cabo la lectura de los elogios y méritos del escritor y académico nicaragüense y ganador del Premio Cervantes en 2017 Sergio Ramírez, candidato a ocupar la silla L de la institución, vacante desde el fallecimiento de Mario Vargas Llosa.

Después de la lectura de la antífona y oración con que tradicionalmente comienzan los plenos, el director ha iniciado la reunión con unas palabras sobre el sentido y planteamiento general del encuentro. Ha destacado los vínculos leoneses con la Academia a lo largo de su historia, desde sus inicios, con la figura de Juan de Ferreras, académico fundador que formó parte de la nómina inicial recogida en los preliminares del Diccionario de autoridades.

Durante su intervención, además de recordar la labor de los académicos leoneses a lo largo de los siglos y la colaboración de León en los proyectos académicos, Muñoz Machado ha hecho referencia a los leonesismos y palabras relacionadas con la cultura leonesa en los diccionarios académicos, así como a las últimas incorporaciones en estas obras, según ha informado a Europa Press la RAE.

SESIÓN PLENARIA

Tras la lectura del acta de la sesión anterior, que ha llevado a cabo la vicesecretaria de la corporación, Paloma Díaz-Mas, el pleno extraordinario ha continuado con la presentación de obras de reciente aparición. El director de la RAE ha iniciado el turno con una mención de los títulos académicos publicados en 2025 y 2026, que han estado expuestos durante la reunión y que han sido objeto de donación a la ciudad de León.

De este modo, ha hablado sobre el Diccionario histórico de la lengua española; las ediciones revisadas y ampliadas del Diccionario panhispánico de dudas y de la Nueva gramática de la lengua española y varios los títulos de la Biblioteca Clásica de la RAE (Bcrae).

Igualmente, ha querido destacar la edición conmemorativa de la RAE y la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale) de la Poesía reunida de César Vallejo; la obra 'Punto y coma, etcétera' de la colección Hablantes; la 'Crónica de la lengua española 2025' y la versión facsimilar de la RAE de 'El gallo de Sócrates' (Leopoldo Alas, Clarín).

Muñoz Machado también ha mencionado el texto '¿Qué es la poesía?', que contiene el discurso preparado por Antonio Machado (quien fue elegido académico en 1927) para su recepción pública en la Academia, que nunca llegó a pronunciar en vida, pero que sí fue leído el 29 de abril de 2025 por el actor José Sacristán en un acto público organizado por la RAE, y la obra 'Geopolítica del español'.

Posteriormente han presentado obras los académicos José María Merino ('Hablando en femenino. Mujer y lenguaje', de la escritora leonesa Margarita Álvarez Rodríguez), Soledad Puértolas (su libro 'En el camping'), Aurora Egido (su ensayo 'Baltasar Gracián o la libertad de ingenio', editado por la Institución Fernando el Católico), Paloma Díaz-Mas ('Romancero', edición de la Bcrae) y Clara Sánchez (su novela 'Lo inexplicable').

RECUERDO A LOS ACADÉMICOS LEONESES

A continuación, Santiago Muñoz Machado ha dado paso al turno de testimonios de los académicos sobre temas relacionados con León. José María Merino ha pronunciado unas palabras en recuerdo del escritor y crítico literario nacido en Astorga Ricardo Gullón (1908-1991), quien ocupó la silla C de la Academia.

A continuación, Ignacio Bosque ha recordado al filólogo, traductor y ocupante de la silla N Valentín García Yebra (1917-2010), natural de Lombillo de Los Barrios. Por su parte, Salvador Gutiérrez Ordóñez ha disertado sobre los vínculos entre la RAE y la Universidad de León, y José Antonio Pascual ha hablado sobre el Fuero Juzgo.

En último lugar, en el pleno extraordinario de la Academia se ha llevado a cabo la exposición de méritos de Sergio Ramírez, candidato a la plaza correspondiente a la silla L, vacante desde el fallecimiento de Mario Vargas Llosa. El encargado de pronunciar el elogio ha sido el académico Luis Mateo Díez, firmante de la candidatura junto con el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, y el exdirector de la Academia y del Instituto Cervantes Víctor García de la Concha.

De manera previa al pleno ha tenido lugar el acto institucional de recepción a la Real Academia Española por parte de la ciudad, en el que han intervenido el alcalde de León, José Antonio Diez Díaz, y el director de la RAE.

LEÓN Y SUS VÍNCULOS CON LA ACADEMIA

Este pleno extraordinario se ha celebrado en León debido a la confluencia de diversos factores de especial relevancia académica y simbólica. Al legado que han dejado los vínculos leoneses con la Academia se suma la presencia actual de académicos vinculados con León, como el escritor José María Merino, Premio Nacional de las Letras Españolas 2021; el lingüista Salvador Gutiérrez Ordóñez o el ganador del Premio Cervantes en 2023, Luis Mateo Díez, cuya obra, caracterizada por la creación de universos imaginarios de gran fuerza simbólica, tiene en la comarca de Celama una de sus expresiones más reconocidas, evocación del mundo rural leonés, la memoria y la pérdida.

A ello se añade la estrecha colaboración de León, en especial a través de los equipos de la Universidad de León, en algunos de los principales proyectos académicos en curso, tal y como se ha puesto de manifiesto durante la sesión. Se da además la circunstancia de que este año se celebra en la ciudad la conmemoración del noveno centenario del fallecimiento de la reina Urraca I de León.

PLENOS FUERA DE LA SEDE INSTITUCIONAL

Esta es la cuarta vez que la Academia celebra su reunión semanal fuera de su sede en Madrid. Con anterioridad se han celebrado únicamente otros tres plenos de carácter extraordinario fuera de la sede institucional: con motivo del bicentenario de la Constitución de Cádiz, en 2012 en esta ciudad andaluza; en homenaje a Miguel de Cervantes, en la localidad manchega de Argamasilla de Alba en 2015, coincidente con el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote, y en Zaragoza, donde se recordó en 2023, con motivo del centenario de su nacimiento, a los académicos Fernando Lázaro Carreter y Manuel Alvar, que fueron directores de la Academia.

Por su parte, el alcalde de León, José Antonio Diez, ha recibido a los académicos en un acto acompañado de la Corporación Municipal y representantes de otras instituciones. En sus palabras de bienvenida, Diez ha presumido de ilustres leoneses referentes de la lengua, la lingüística y la literatura en León.

También ha hecho alusión a "lo mucho que presta" en la tierra leonesa emplear el léxico propio, con términos como sebes, rodeas, telares, papones y calechos.