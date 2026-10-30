Raíces de Castilla presenta en INTUR su proyecto 'Tras las huellas del chacolí'

Mancomunidad Raíces de Castilla - MANCOMUNIDAD RAÍCES DE CASTILLA

VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad Turística Raíces de Castilla, integrada por Frías, Oña y Poza de la Sal, estará presente un año más en INTUR, la Feria Internacional de Turismo de Interior, donde desarrollará su proyecto 'Tras las huellas del chacolí'. La iniciativa recupera y pone en valor la tradición vitivinícola del norte de Burgos y la convierte en un nuevo recurso cultural y turístico para el territorio.

La presentación tendrá lugar el viernes 13 de noviembre a las 12.30 horas en el espacio de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Turismo de la Junta de Castilla y León dentro del pabellón de Castilla y León.

'Tras las huellas del cahcolí' propone descubrir el patrimonio vinculado al cultivo de la vid y a la elaboración tradicional de este vino en Frías, Oña y Poza de la Sal. El proyecto incluye la identificación de antiguas bodegas, lagares, guardaviñas y otros elementos del paisaje sobre los que se están generando nuevos contenidos pequeñas rutas para conocerlo sobre el terreno.

El proyecto cuenta con el apoyo de Sodebur mediante Burgos Origen y Destino, y se ha desarrollado con la participación de los vecinos de los tres municipios, cuyos testimonios permiten reconstruir la relación histórica de la comarca con el chacolí.

Raíces de Castilla ha impulsado además la primera edición del Día del Chacolí, una celebración itinerante que recorrió Oña, Frías y Poza de la sal entre septiembre y octubre con catas, visitas teatralizadas, talleres y actividades vinculadas a este vino tradicional.

La participación en INTUR reafirma la apuesta de la Mancomunidad por el turismo de interior, la sostenibilidad y la puesta en valor del patrimonio propio. Con esta presencia ferial, la Mancomunidad busca dar mayor visibilidad al proyecto chacolí y atraer nuevos visitantes interesados en descubrir un territorio donde el patrimonio, la memoria y las tradiciones se convierten en motor de desarrollo local.