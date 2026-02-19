Rajoy alerta de que "el mayor peligro para la democracia son los populismos, de extrema derecha y de izquierda

En el medio, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy junto al presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en el encuentro 'El arte de gobernar' organizado por El Norte de Castilla. - PP CYL

"El mayor peligro para la democracia son los populismos, tanto de extrema derecha como de izquierda", es la advertencia que ha repetido el expresidente del gobierno 'popular' Mariano Rajoy durante la presentación de su libro 'El arte de gobernar' en un acto celebrado en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), donde, además, ha aprovechado para dirigir una serie de indirectas a su sucesor al frente del Ejecutivo nacional, siempre sin mencionarle, al que ha censurado igualmente ante su imposibilidad de consensuar acuerdos sobre cuestiones de importancia nacional.

Arropado por el presidente del Partido Popular de Castilla y León y, a su vez, presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, así como por buena parte de los integrantes de su Ejecutivo y cargos del partido a nivel local, provincial y regional que han llenado el auditorio de la Escuela de la Música arroyana, el expolítico y autor del citado libro se ha explayado a lo largo de casi una hora sobre el contenido de su ensayo, particularizando algunos de los consejos dados y que considera de aplicación en cualquier gobierno, tanto en España como el resto del mundo, a partir de la experiencia que el hoy registrador de la propiedad atesoró a lo largo de cuarenta años de trayectoria política.

"Me han dado media hora", ha advertido Rajoy con su flema gallega entre las risas de los allí presentes nada más tomar la palabra en el encuentro organizado por el diario El Norte de Castilla. Las risas se han vuelto a producir cuando el conferenciante ha hecho mención al decálogo de características que debe reunir un buen gobernante y ha confrontado las figuras del candidato a la Presidencia de la Junta por el PP en las próximas elecciones regionales, Alfonso Fernández Mañueco, y la de Pedro Sánchez, aunque sin mentarle. "El señor Mañueco, no sé si las diez cualidades, pero al menos reúne nueve con setenta y cinco de ellas, aunque conozco a uno que tienen todos ustedes en su mente y que no reúne ni una sola de las características del buen gobernante".

En su alocución, el expolítico del PP ha reiterado el gran peligro que para las democracias actuales constituyen los populismos de los extremistas, de uno u otro signo, y ha recordado que tal situación se vive ya en EEUU, se ha extendido a Francia y Alemania, país este último donde la extrema derecha es ya la segunda fuerza, "sólo superada por suerte por el PP alemán, "y ocurre tres cuartos de lo mismo en España, donde proliferan los extremistas por todas partes y es preciso dar la batalla en este sentido".

Asimismo, Rajoy advierte de que otro de los grandes peligros actuales es pensar que la democracia "consiste sólo en votar, pues es preciso también garantizar la división de poderes y la independencia judicial", cuestiones ambas que, a su juicio, están sufriendo actualmente ataques continuos.

GOBERNAR SIN PRESUPUESTO Y A BASE DE DECRETOS

El autor de 'El arte de gobernar' ha hecho una encendida defensa del régimen democrático, la monarquía--ha ensalzado también el papel de Juan Carlos como "piloto" hacia la transición democrática--y de la Constitución de 1978, la de la "concordia", porque, como así ha puntualizado, fue impulsada por personas con una forma de pensar muy diversa pero que fueron capaces de consensuar grandes acuerdos.

Esta situación la ha comparado con la presente, con la de "aquellos que se dedican a remover el pasado, haciendo un flaco favor a la convivencia entre todos los españoles", al tiempo que ha criticado la incapacidad hoy de alcanzar pactos de interés nacional a raíz de la constitución del "Gobierno Frankenstein" encabezado por los socialistas y al que también ha criticado por seguir sin presentar presupuestos en el Parlamento y por gobernar a base de decretos.

Sobre la actual situación originada tras las elecciones en Extremadura y Aragón y las próximas en Castilla y León y Andalucía, el exdirigente del PP manifiesta la necesidad de "respetar los resultados electorales" y, en cualquier caso, sobre supuestos pactos con Vox, se ha limitado a poner como "línea roja el respeto a la ley y la Constitución".

Respecto de la relación entre EEUU y la Unión Europea, Mariano Rajoy reconoce la complicada situación de la misma y entiende que la prioridad de los países europeos, una vez conseguido un óptimo estado del bienestar, pasa por alcanzar una "política exterior y de defensa común" y trabajar también por conseguir una unión fiscal.

También ha hecho referencia a la polémica suscitada con la entrada o no en Mercosur, un acuerdo del que ha recordado que se viene trabajando desde hace un cuarto de siglo entre Europa y el Sur de América y, a la espera de lo que dictamine el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se ha mostrado a favor de aplicar una serie de medidas de control, de forma especial cláusulas de salvaguardia, para evitar causar perjuicios a los agricultores y ganaderos de nuestro país, aunque también ha recriminado la excesiva regulación recogida en la Política Agrícola Común. "Con el actual marco regulador, un agricultor o un ganadero va a tener que contratar a un asesor fiscal para llevarle los papeles", se ha quejado.

En el turno de preguntas, Rajoy se ha referido al conflicto independentista en Cataluña que le obligó a aplicar el artículo 155, medida que "unos decían que era un disparate y otros que tenía que haberse aplicado mucho tiempo antes". En este sentido, el conferenciante ha explicado que adoptó dicha medida porque "había razón suficiente y necesaria" y ha recordado que su objetivo fue conseguir el respaldo del PSOE, algo que logró no sin gran dificultad porque entonces, como así ha matizado entre las risas de los presentes, "ya estaba quien está hoy", en clara alusión, también sin nombrarlo, al actual presidente socialista del Gobierno.

Aunque nadie sabía lo que era el artículo 155 y no había jurisprudencia, lo verdaderamente importante a este respecto, en opinión de Rajoy, es que "hoy todo el mundo sabe que la democracia española tiene instrumentos para defenderla en caso de ataque", ha sentenciado.