Rajoy asegura que el PP es la "única fuerza sensata y equilibrada" y en CyL las cosas se han hecho "muy bien"

De D a I: La secretaria general de FES, Beatriz Escudero, el candidato del PP a la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el Expresidente del gobierno, Mariano Rajoy; y el candidato Nº 1 por el PP de Segovia, Francisco Vázquez - NACHO VALVERDE-EUROPA PRESS

SEGOVIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha asegurado que el PP es en España y Castilla y León la "única fuerza sensata y equilibrada" y en la Comunidad las cosas se han hecho "muy bien".

Mariano Rajoy se ha expresado así en un encuentro con la Asociación de Directivas Empresarias de Segovia en apoyo al candidato del PP a la reelección al frente de la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el marco de la campaña de las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo.

En este marco, ha afirmado que acude a la campaña "de mil amores" porque cree "sinceramente" que en este momento el Partido Popular se ha convertido en "la única fuerza sensata y equilibrada" que hay en el país. "Es tremendo decir eso así, pero es que estoy absolutamente convencido de que eso es así", ha añadido

Además, Rajoy ha ensalzado la labor llevada a cabo en Castilla y León, donde considera que las cosas "se han hecho muy bien" porque se está creciendo más que la media española.

En este sentido, ha apuntado que es la segunda comunidad más dinámica, es líder en renovables, en turismo rural y en automoción, pero además es referente en biomedicina en industria farmacéutica, pero también en educación, con unos "magníficos" resultados. "Y esta sí que es la clave de cualquier futuro"

Además, ha destacado que se reducen los impuestos y "se cree y se hace todo lo que se puede" en favor de los empresarios, lo que considera "muy importante".

También ha apuntado que en Castilla y León "hay estabilidad política, con todos los problemas que ha tenido que superar Alfonso Fernández Mañueco a lo largo de este tiempo", ha agregado el expresidente del Gobierno, quien ha señalado que son los motivos por los que acude a apoyar las candidaturas del Partido Popular

"Pienso que el gobierno de Castellón ha sido un referente de sensatez, de certidumbre y de buen sentido, algo que sin duda no abunda por desgracia hoy en los predios en los que nos ha tocado vivir", ha concluido.

