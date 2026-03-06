Rajoy avisa de que la alternativa a un "extremista" no es otro, que "ni come ni deja comer" y genera inestabilidad

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy acompaña al presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, en Segovia. - NACHO VALVERDE-EUROPA PRESS

SEGOVIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha advertido de que la alternativa a un "extremista" no puede ser otro, que "ni come ni deja comer", porque al final genera "inestabilidad" en las instituciones y a elecciones cada poco tiempo.

Rajoy se ha expresado así en un encuentro mantenido con la Asociación de Directivas y Empresarias de Segovia (ADESE) en un acto enmarcado en la campaña electoral de Castilla y León en el que ha participado junto al candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

En este contexto, en el marco de su intervención se ha referido a lo que un gobierno debe hacer y la necesidad de que haya estabilidad, algo que considera que proporcionan unos presupuestos, tras lo que ha criticado al Ejecutivo actual por llevar cuatro años sin hacerlo.

De la misma forma que ha expresado su rechazo a "este tipo de comportamientos" también lo ha hecho con el extremismo. "La alternativa a un extremista, a un 'gobierno Frankestein', no puede ser otra, que además ni come ni deja comer", ha asegurado Rajoy, quien ha advertido que esto genera "inestabilidad" en las instituciones y provoca que se celebren elecciones "cada mes y medio" en el país.

"Naturalmente, no me he referido a nadie como ustedes a buen seguro habrán comprendido", ha agregado el expresidente del Gobierno a los asistentes al encuentro.

Mariano Rajoy, que ha dado algunas ideas para una buena marcha de la economía y lo que debería hacer un buen gobierno, ha afirmado que "si se hacen bien las cosas, hay resultados" y, si se es "serio" no es "tan difícil", aunque se pueda uno equivocar, ha añadido.

A este respecto, considera que a un gobierno hay varias cosas que exigirle, entre ellas "la estabilidad, la seriedad, la sensatez y no decir tonterías y, a ser posible, no gritar demasiado".

El expresidente del Ejecutivo central ha expuesto algunas reflexiones sobre economía y ha señalado algunas recomendaciones lo que debe hacer un gobierno para mejorar la vida de la gente, algo que ha afirmado que conviene no "olvidar" porque considera que en España cada día se ve que se habla de cosas que "poco tienen que ver con la vida de la gente".

SIN HACER IDEOLOGÍA

Así, ha explicado que, en un mundo en el que se viven "tiempos borrascosos que se iniciaron con el Frankestein y que no se sabe a dónde nos llevará si no le ponemos coto pronto", el objetivo de cualquier política económica, sea de un partido de un gobierno de cualquiera, es mejorar la vida de la gente.

"Se entiende muy bien no se trata de hacer ideología y mucho menos, como hacen algunos, vamos a hacer pobres a los ricos", ha añadido el que fuera presidente del Gobierno, quien cree que lo que debieran hacer es "ricos a los pobres", algo que cree que "es mucho más difícil".

Rajoy ha incidido en que "esta es la tesis de siempre la izquierda", a la que ha acusado de hacer "ideología", cuando considera que conviene estar "en la realidad" y saber cuáles son "las verdaderas necesidades de la gente".

Para lograr el objetivo, ha continuado, ha apuntado como "mejor política económica" la que crea empleo, que permite sacar adelante un proyecto de vida, porque el que trabaja paga sus impuestos, lo que permite mejorar los servicios públicos y ayudar a las empresas, lo que a su vez generará más empleo, bienestar y riqueza.

Rajoy ha incidido en que esto lo generan los empresarios, los emprendedores, quienes crean empleo, algo que "algunos siguen sin entender" y ha aclarado que de los 20 o 21 millones de trabajadores que hay en España 3 o 3,5 son del sector público.

En este sentido, ha advertido de que, como ocurrió en la Alemania Oriental, que tras muchos años no ha llegado al nivel económico de la zona Occidental, el Estado no es el que genera el "bienestar" como pensaban algunos, lo que era "el comunismo", que ha "fracasado".

"En España hay todavía quien sostiene esta peregrina tesis, unos de forma más bruta como, bueno, estos señores que andan por ahí circulando y que no vamos a citar para que luego no se enfaden con nosotros, y otros de forma más edulcorada", ha añadido Rajoy, quien considera que al final quienes piensan de esta manera acaban "atizándole" con impuestos y cotizaciones a quienes de verdad crean empleo.

CONSEJOS

Por ello, considera que un gobierno lo que debe hacer es "terminar con el debate perverso" de "hacer pobres a los ricos y no ricos a los pobres", por lo tanto, "menos ideología", hacer una política que cree empleo de calidad y "ser consciente y decirlo", que el Estado "no es buen empresario" ni esa es su función, sino la de generar condiciones y facilitar la tarea de la gente, además de gestionar los servicios públicos.

"Por ejemplo, el Estado tiene la obligación de que los trenes salgan y lleguen a su hora. Esto ocurría en su tiempo cuando algunos otros distintos de los que hay ahora gobernaban", ha aseverado.

Sin embargo, ha asegurado que actualmente en España se habla "de muchas cosas" y se dicen "demasiados disparates", pero "el disparate del martes oculta el disparate del lunes, y a su vez el del martes será ocultado por el disparate del miércoles, y mientras tanto, no cumple su función, la Administración del Estado, que es la de gobernar y hacer que los servicios públicos funcionen".

Otras de las cuestiones que considera que se deben tener en cuenta es "no gastar lo que no se tiene", no endeudarse, no regular demasiado porque considera que hay demasiada legislación y mantener unos impuestos "justos y equilibrados".

Por otro lado, ha advertido de que hay que tener "cuidado" con seguir subiendo las cotizaciones a la seguridad social, lo que puede ser "una bomba de relojería" y con "no controlar la inflación", que ha calificado del "peor de los impuestos" que además no lo tiene que aprobar ningún parlamento, "funciona solo".

Finalmente, ha abogado por ayudar a las empresas y, "lo más importante", mantener un marco que proporcione tranquilidad a los agentes sociales.

