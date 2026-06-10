Rajoy y presidentes de otras CCAA acompañarán a Mañueco en su toma de posesión este jueves en las Cortes

VALLADOLID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno central Mariano Rajoy y presidentes de otras comunidades autónomas acompañarán este jueves al recién investido presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en su toma de posesión que tendrá lugar en Hemiciclo del edificio que acoge las Cortes autonómicas.

Mariano Rajoy ya arropó a Alfonso Fernández Mañueco en su acto de toma de posesión de 2022, que también se celebró en el hemiciclo de las Cortes de Castilla y León.

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que todavía está por precisar qué presidentes de otras autonomías estarán presentes en el acto y tampoco ha podido desvelar qué representante de Gobierno central asistirá a la toma de posesión que tendrá lugar a las 12.00 horas.

"Sí que esperamos una amplia presencia de presidentes de comunidades autónomas", ha señalado, tras lo que ha garantizado la presencia de otros representantes políticos que, al no ser del ámbito institucional, ha preferido no concretar.

Tras el acto de toma de posesión, como ha relatado el portavoz de la Junta en funciones, se aprobará un Decreto de Reestructuración de las Consejerías y se dará a conocer los nuevos miembros del Gobierno que, como ya se ha avanzado fruto del pacto con Vox, estará formado por once personas más el presidente.