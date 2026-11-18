El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy (c) participa en un acto del PP que clausura el presidente de los 'populares' de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (2i), a 18 de noviembre de 2026, en Zamora, Castilla y León (España) - Emilio Fraile - Europa Press

VALLADOLID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha llamado a la movilización en las elecciones del próximo 29 de noviembre con el "objetivo imprescindible y urgente" de cambiar el Gobierno de los "disparates y el espectáculo" para recuperar la "normalidad, la cordura, la sensatez y la normalidad democrática en España", al tiempo que ha defendido que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es la "única persona" que puede presidir el Ejecutivo y liderar ese cambio.

"Nunca un cambio fue tan necesario", ha proclamado durante la clausura de un acto del PP celebrado en Zamora en el que también ha participado el presidente de los 'populares' de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Durante su discurso, el expresidente del Ejecutivo central ha situado como primera prioridad la sustitución del actual Gobierno y ha sostenido que "con Pedro Sánchez España no va a parte alguna".

En este sentido, ha reclamado que se produzca un "cambio total respecto a lo que se ha vivido a lo largo de estos años" y ha defendido que España necesita recuperar la "normalidad democrática".

El expresidente también ha vinculado este cambio a la necesidad de contar con un Ejecutivo "que pueda gobernar" y ha criticado la falta de acuerdos parlamentarios y de Presupuestos Generales del Estado durante los últimos años.

Precisamente, ha subrayado que el Gobierno debe tener capacidad para aprobar sus iniciativas y sacar adelante las políticas que considera necesarias. "Los gobiernos están para gobernar", ha recalcado, antes de reclamar un Ejecutivo que tenga una mayoría suficiente y explique a los ciudadanos qué pretende hacer.

Para Rajoy, otra prioridad es la recuperación de la "calidad de la democracia española" que debe sustentarse no solo en las elecciones, sino también en "el pluralismo político, las libertades y los derechos individuales, la separación de poderes" y "la independencia de los jueces".

"La democracia es votar, claro que es votar, pero no sólo es votar", ha señalado, para después censurar los "ataques a los jueces que se han producido durante los últimos años".

La cuarta prioridad que ha planteado pasa por acabar con la confrontación política y contar con un presidente del Gobierno que "gobierne para todos", un punto en el que ha criticado la idea de levantar "muros" entre ciudadanos y ha defendido que el jefe del Ejecutivo debe buscar acuerdos con la oposición en las grandes cuestiones de Estado.

"Un presidente del gobierno es presidente del gobierno para todos. Le hayan votado o no le hayan votado", ha afirmado.

En este punto, ha reivindicado los grandes acuerdos alcanzados durante la democracia española y ha defendido que las cuestiones que afectan a las reglas de convivencia deben abordarse mediante pactos.

"Las grandes decisiones en un país civilizado, normal y democrático, las que unen a todos los españoles, pues se toman entre todos. Y con el apoyo de todos", ha sostenido, al tiempo que ha reclamado además que el próximo Gobierno se centre en resolver los problemas cotidianos de los ciudadanos frente a lo que ha descrito como una política basada en "el tuit, el insulto, la propaganda y las manifestaciones".

GESTIONAR LOS ASUNTOS MÁS COMPLEJOS

Entre las cuestiones que ha citado figuran la vivienda y el transporte ferroviario, y ha defendido que gobernar implica afrontar especialmente los asuntos más complejos. "Para lo fácil, evidentemente, vale cualquiera", ha señalado, "pero sobre todo están para lo difícil".

En materia de inmigración, el expresidente ha defendido una política "legal y ordenada" y ha cuestionado las posiciones que plantean una regularización general.

Asimismo, ha reivindicado al PP como un partido de gobierno, con experiencia y capacidad para gobernar, y ha advertido de que "a un extremista no se le puede contestar con otro extremista", al tiempo que ha apostado por una formación "moderada, centrada y de centro-derecha".

En la misma línea, ha pedido a los asistentes que otorguen importancia a las próximas elecciones y ha defendido que Feijóo cuenta con la preparación, experiencia y equipo necesarios para asumir el Gobierno.

"España no se merece este gobierno, claramente", ha afirmado, antes de incidir en que "nunca un cambio fue tan necesario", en tanto en cuando el "objetivo debe ser que el futuro Ejecutivo pueda dejar una España mucho mejor de la que reciba".

"REMANGARSE Y TRABAJAR COMO NUNCA"

Por su parte, el presidente del PP de Castilla y León ha llamado a "remangarse y trabajar como nunca" para lograr la victoria de Alberto Núñez Feijóo en las elecciones del 29 de noviembre y ha vinculado estos comicios con las municipales de mayo de 2027, al defender que el resultado permitirá "sentar las bases también en la victoria de estos comicios".

Durante su intervención, Mañueco ha situado como objetivo principal de la campaña "echar a Pedro Sánchez de la Moncloa" y ha defendido que este relevo debe ir acompañado de la llegada de Feijóo al Gobierno para "impulsar la reconstrucción nacional".

"Los españoles hemos sufrido ocho años de mala gestión de Sánchez", ha afirmado, antes de enumerar entre sus críticas los apagones, la subida de precios, los problemas de las pulseras antimaltrato, el acceso a la vivienda y los accidentes ferroviarios, además de reclamar mejoras para Zamora en materia de frecuencias de tren y conexión por autovía con Portugal.

El dirigente 'popular' ha articulado buena parte de su discurso en torno al concepto de "seguridad", que ha aplicado a ámbitos como las infraestructuras ferroviarias, la energía, la economía, la violencia machista, la agricultura y el acceso de los jóvenes a la vivienda.

En este sentido, ha reclamado "seguridad para construir su proyecto de vida, poder acceder a una vivienda, poder tener oportunidades, mirar al futuro con esperanza" y ha defendido que Feijóo ofrece "confianza, tranquilidad y seguridad".

En este punto, y en relación con la gestión con las pulseras antimaltrato, ha acusado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, de haber "dejado tiradas a todas las víctimas de la violencia machista".

Finalmente, el presidente del PP de Castilla y León ha reclamado una "movilización máxima" del electorado y ha advertido de que "la única encuesta que vale no son las que salen en los medios de comunicación. Es la de las urnas".