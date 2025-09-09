Ramón Arribas toma posesión como alcalde de Chamartín (Ávila) tras el fallecimiento de Ángel Jiménez

Ramón Arribas toma posesión como alcalde de Chamartín, tras el fallecimiento de Ángel Jiménez - POR ÁVILA

ÁVILA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ramón Arribas Jiménez ha tomado este martes posesión como alcalde de Chamartín, tras el fallecimiento el pasado 14 de agosto de Ángel Jiménez Martín, que estuvo al frente del Ayuntamiento durante los últimos 38 años.

Arribas, único candidato a ocupar la Alcaldía, era hasta ahora el primer teniente de regidor de la localidad, según ha informado Por Ávila en un comunicado recogido por Europa Press.

El nuevo primer edil ha expresado "el profundo dolor" que ha sentido todo el municipio por la pérdida de Ángel Jiménez, que no ha sido solo su alcalde desde 1987, con la "entrega y dedicación" que tuvo a la vida municipal de Chamartín durante todos estos años, sino que en lo personal fue un "verdadero amigo".

En su intervención, se ha referido al fallecido primer edil como su "ejemplo de servicio" por su "cercanía" con los vecinos y su "compromiso constante" con el pueblo, que "permanecerán por siempre en la memoria y en la historia del Ayuntamiento".

En el pleno, celebrado en la Casa Consistorial, han acompañado al nuevo alcalde el vicepresidente de Por Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, el portavoz de Por Ávila en la Diputación Provincial, Óscar Jiménez, y la coordinadora general de la formación, Paloma del Nogal.

En la sesión plenaria también ha prometido su cargo como concejala María Pilar Jiménez Jiménez, que se presentó a las elecciones municipales de 2023 en la candidatura del PSOE.