La "rápida respuesta" del Infocal permite estabilizar el incendio de El Barraco (Ávila) tras una reproducción - JCYL

ÁVILA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha dado por estabilizado el incendio forestal originado en la localidad abulense de El Barraco, en la comarca de El Tiemblo, tras una reproducción que se ha registrado durante la tarde de este jueves.

Aunque viento, temperatura, humedad y vegetación le daban "potencial elevado" de propagación, una "rápida respuesta" del Infocal ha logrado pararlo, ha detallado la Consejería de Medio Ambiente a través del perfil oficial @naturalezacyl, del que se hace eco Europa Press.

De igual forma, la Junta ha explicado que no hay llama pero permanecen casi una veintena de medios terrestres enfriando la zona, entre ellos cinco agentes medioambiantales, cinco cuadrillas, seis autobombas, una brigada ELIF/BRIF y otros dos medios que no se especifican.