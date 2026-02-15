Reabierta al tráfico la N-110 en San Esteban de Gormaz (Soria) tras la bajada de nivel del Duero

La N-110 en San Esteban de Gormaz, a 15 de febrero de 2025. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SORIA

SORIA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La carretera N-110 a su paso por San Esteban de Gormaz (Soria) ha sido reabierta al tráfico al haber bajado el nivel de las aguas del Duero en esa zona, según ha informado la Subdelegación del Gobierno este domingo, 15 de febrero.

Sobre las 14.00 horas del sábado 14 de febrero, la Jefatura Provincial de Tráfico acordó el corte de la circulación en la N-110 por inundación de la calzada a ambos lados del puente medieval de la localidad sanestebeña.

La situación en San Esteban de Gormaz durante el episodio de crecida del Duero derivó también en actuaciones de protección a la población con el desalojo de doce personas de tres viviendas situadas en la margen izquierda del río, así como de otras tres personas responsables del camping municipal ubicado en la ribera del Duero.

Todas las personas desalojadas quedaron realojadas en otras viviendas de su propiedad o de familiares, de manera que ninguna persona precisó realojo en recursos residenciales municipales ni en dispositivos de la Junta de Castilla y León.

La Guardia Civil, que a petición del alcalde de la localidad, participó desde primera hora en todos los desalojos, mantiene actualmente presencia en todo el término municipal y continúa con tareas de auxilio y asistencia en pedanías que han quedado aisladas por carretera.

Asimismo, durante la jornada se han registrado incidencias puntuales en el suministro eléctrico, situaciones que han sido atendidas por las compañías distribuidoras y han quedado solucionadas.

OTRAS CARRETERAS CORTADAS

Por otra parte, la provincia de Soria registra más de una decena de incidencias en carreteras por episodios de inundación y lluvia, según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT). En concreto, trece tramos cerrados al tráfico en todos los carriles y tres con condiciones difíciles de circulación.

Así, se ven afectadas con cortes en San Esteban de Gormaz, la SO-P-4003, la SO-P-4009 y la SO-P-4216. La misma situación se produce en la SO-P-3209 en Arcos de Jalón, la SO-P-4138 en Hortezuela, la SO-P-5205 en Zayas de la Torre, la SO-P-5116 en Sotos del Burgos, la SO-P-5117 en Valdelinares, la SO-P-3001 en Cubo de Solana, la SO-P-3228 en Ituero, la SO-P-5026 en Abioncillo de Catalañazor, la SOP-6103 en Vilviestre de los Nabos, la SO-P-6007 en Garray, la SO-820 en El Royo y la SO-P-4009 en Langa de Duero, en todos los casos por inundación.

INFORMACIÓN AL CECOPI

En relación con la coordinación institucional, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) traslada de forma puntual al órgano competente del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla y León (INUNCYL), de la Junta de Castilla y León, las previsiones y las maniobras previstas de gestión hidrológica.

Este intercambio activa el protocolo establecido, que atribuye al Centro de Coordinación la tarea de mantener al tanto a todos los agentes que intervienen en la emergencia, incluidos los ayuntamientos afectados.

Asimismo, la CHD redujo ayer la salida de agua del embalse de la Cuerda del Pozo al entorno de 115 metros cúbicos por segundo. El estado de los ríos puede seguirse en tiempo real en la web www.saihduero.es.

Las administraciones y servicios de emergencia piden a la ciudadanía máxima prudencia, atención a los avisos oficiales y evitación de desplazamientos por zonas inundables o vías con restricción de paso.