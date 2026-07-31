Reabierto al tráfico un carril en la avenida de Salamanca, en Valladolid, y el corte del Puente Mayor será el lunes

VALLADOLID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Valladolid ha informado de la reapertura al tráfico de uno de los carriles que estaban cortados en la avenida de Salamanca, dirección Palencia, entre la calle Gloria Fuertes y la avenida de Gijón, mientras que ha señalado que el Puente Mayor se cortará al tráfico a partir del lunes 3 de agosto.

Según ha informado la Policía Municipal en su cuenta de 'X', se ha reabierto la avenida de Salamanca aunque sólo parcialmente, con la apertura de uno de los carriles en sentido Palencia que se encontraban cortados desde este lunes.

La Policía ha añadido que la circulación se restablecerá progresivamente según avancen los trabajos.

En la jornada de este jueves se llegó a apuntar que si los trabajos avanzaban "según lo previsto" la vía quedaría abierta ayer y se ejecutaría este viernes un corte total de tráfico del Puente Mayor durante cuatro horas, de 8.00 a 12.00 horas, para trabajo de fresados.

Finalmente, al retrasarse a la mañana de este viernes, tal y como estaba previsto en un principio, la apertura de uno de los carriles de la avenida de Salamanca, la incidencia en el Puente Mayor se retrase al próximo lunes, 3 de agosto.

Se trata de la primera información oficial que se aporta de esta incidencia, que por el momento no está recogida en la página web del Ayuntamiento de Valladolid.