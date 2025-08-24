La reactivación de varios incendios forestales en la provincia de León obliga a cortar otras tres carreteras

LEÓN 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales declarados este domingo en la provincia de León en las localidades de Garaño y Molinaseca, así como la reactivación del fuego de Fasfar, han obligado a las autoridades a cortar al tráfico otras tres carreteras.

Ante el avance del fuego, las autoridades han procedido a los cortes de la LE-4523 en el término municipal Carrocera; Portilla de Luna con el corte de la carretera LE-4503 y Sagüera de luna con el corte de la carretera LE-4517 en el término municipal de Barrios de Luna.