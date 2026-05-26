La Real Sociedad Hípica, un edificio en Miguel Íscar y la Cuchillería Blanco, candidatos a la placa Docomomo del COAVA

La Real Sociedad Hípica, un edificioven Miguel Íscar y la Cuchillería Blanco, candidatos a la placa Docomomo del COAVA. - COAVA

VALLADOLID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad Hípica, un edificio de viviendas en Miguel Íscar y la Cuchillería Blanco de la calle Santiago son las tres obras que optan en 2026 a la placa Docomomo que cada año otorga el Colegio de Arquitectos de Valladolid (COAVA). Docomomo son las siglas de la Fundación Internacional para la documentación, valoración, difusión y conservación del patrimonio histórico de la arquitectura y el urbanismo del Movimiento Moderno, y sus placas acreditan internacionalmente el valor patrimonial del edificio donde son colocadas.

La participación en la encuesta, en la que pueden votar todos los colegiados vallisoletanos, está abierta hasta el lunes 1 de junio y la obra ganadora recibirá la distinción el próximo 5 de octubre, Día Mundial de la Arquitectura. Los arquitectos de Valladolid pueden elegir en esta ocasión entre tres edificios incluidos en el Registro Docomomo del siglo XX.

La Real Sociedad Hípica es actualmente conocida como el complejo deportivo Juan de Austria, por su ubicación en la plaza del mismo nombre. Fue diseñada por el reconocido arquitecto Luis Gutiérrez Soto en 1944. El pabellón está compuesto por un prisma horizontal blanco intersecado por dos prismas verticales, uno de ellos de mayor altura, produciendo un volumen compacto de geometría muy clara.

Por su parte, el edificio de viviendas de la calle Miguel Íscar, 13, fue proyectado por Julio González Martín en 1961. La obra sobresale por la expresividad de su fachada, conseguida a través del uso del color, las texturas y los contrafuertes que articulan los espacios interiores. La presencia de elementos inspirados en el 'brise-soleil' aporta un lenguaje geométrico y abstracto que diferencia el inmueble de su entorno urbano. El edificio cuenta además con una cuidada solución en el portal y en las carpinterías, así como una compleja organización interior con distintos tipos de vivienda.

Situada en la calle Santiago, 20, la Cuchillería Blanco fue diseñada en 1934 por Ramón Pérez Lozana, autor también del Cine Roxy. La portada comercial está considerada uno de los ejemplos más singulares de arquitectura protorracionalista en Valladolid y refleja las primeras corrientes de modernización arquitectónica de principios del siglo XX. El local combina aplacados de mármol blancos y negros en una composición de pilastras con base, fuste y capitel inspirada en las teorías de Adolf Loos, mientras que la carpintería incorpora influencias de la estética vienesa y formas geométricas expresionistas.

Docomomo Internacional se fundó en París en 1990. La Fundación Docomomo Ibérico en 1994 con sede en Barcelona, integra el estudio de la arquitectura de España y Portugal de ese período. El COAVA arrancó con la primera colocación de una placa Docomomo en Valladolid en el año 2012 en el Colegio Apostólico de los Padres Dominicos (1952-1957) de Miguel Fisac; al año siguiente, en 2013, colocaron otra placa en el Mercado Central de Abastos de Valladolid (1965-1966) de Juan A. Aguiló Villahermosa y Ángel Valdés Martínez (actualmente Centro Integrado de Equipamientos), sito en la calle Cigüeña y Tórtola; en 2014, en el Matadero Municipal de Valladolid (1931-1936), de Alberto Colomina y Botí, ingeniero; en 2015, en las Escuelas Graduadas (Colegio Público San Fernando) (1932-1950), de Joaquín Muro Antón; en 2016 en el Colegio San Agustín (1959-1961), de Cecilio Sánchez-Robles; en 2017, en el Colegio Internado Sagrada Familia (1963-1967), de Antonio Vallejo Álvarez, Antonio Vallejo Acevedo y Fernando Ramírez de Dampierre; en 2018, en el Hogar Nacional-Sindicalista del barrio de Las Delicias (1937), de Jesús Carrasco Muñoz; en 2019, en el Cinema Roxy, de Ramón Pérez Lozana (1932); en 2020, en la fábrica de tableros de fibras TAFISA, del equipo de arquitectos Antonio Vallejo y Santiago de la Fuente; en 2021, en las oficinas de la refinería de aceites Hipesa, más conocidas como la Casa del Barco, de Constantino Candeira (1935); en 2022, en el Colegio Mayor Santo Tomás, de Fray Coello de Portugal (1963); en 2023, en la Casa Cuna, de Ángel Ríos Gómez e Isaías Paredes Sanz (1968); en 2024, en el Colegio Juan XXIII de las Discípulas de Jesús, de Julián Aguado Fernández y Luis Anibarro Blanco (1969); y el año pasado, en el Hotel El Montico, de Joaquín Pallás (1970). Además, el Colegio de Cristo Rey también cuenta con otra placa Docomomo que instaló el propio colegio en 2015.