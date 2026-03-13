Real Valladolid y CEOE destacarán a empresas de la provincia con el sello 'Orgullo Violeta', el primero para Inexo

El copresidente del Real Valladolid, Gabriel Solares, y representantes de la ciudad y la provincia entregan el primer 'Sello Violeta' a la empresa Inexo. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Valladolid y la CEOE Valladolid han arrancado este viernes la andadura del sello 'Orgullo Violeta', una distinción con la que, como ha explicado el copresidente del club de fútbol, Gabriel Solares, se quiere reconocer a empresas que representan "lo mejor de esta tierra", y de las que su primer exponente es la constructora Inexo.

La entrega de este distintivo a los socios de la compañía, Javier Recio y Sergio Rello, se ha llevado a cabo este viernes sobre el césped del estadio José Zorrilla, en presencia también del presidente de CEOE Valladolid, Carlos Magdaleno; el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero; y el vicepresidente de la Diputación provincial, Víctor Alonso.

La iniciativa del club puesta en marcha junto a la patronal vallisoletana pretende dar un reconocimiento a empresas que "representan lo mejor de esta tierra, crean empleo e innovan", pues Gabriel Solares ha recalcado que "la fuerza de esta ciudad está en su gente y también en sus empresas".

El directivo blanquivioleta ha recordado que cuando hace aproximadamente un año su grupo planeaba el "aterrizaje" en el Real Valladolid y se figuraban qué se encontrarían "literalmente al otro lado del Atlántico", soñaban que se encontrarían "las mejores instituciones, las mejores empresas y los mejores aficionados" y asevera que en buena parte se han cumplido esas expectativas.

"Creemos que un club es fuerte cuando su ciudad también lo es, y Valladolid es más fuerte gracias a sus empresas", por ello Solares confía en que el sello sea "duradero" en el tiempo. De hecho, se prevé otorgar, según ha precisado Carlos Magdaleno, cuatro distinciones a empresas cada año.

Sergio Rello ha ejercido como portavoz de Inexo, empresa vinculada con el Real Valladolid como colaborador o patrocinador desde hace "8 años", y ha señalado que explican este "premio" como un reconocimiento a haber acompañado al club en este tiempo y "poder seguir acompañando los próximos años".

Rello ha apuntado que ya han trabajado con tres presidentes distintos --Carlos Suárez, Ronaldo Nazario y los actuales copresidentes-- y apunta que con ellos han vivido "momentos complicados, de mucha exigencia" y otros de "muchísima alegría", como por ejemplo poder completar la obra de eliminación del foso del estadio José Zorrilla en 2019.

Cabe apuntar que la compañía vallisoletana mantuvo conversaciones con el expropietario Ronaldo Nazario para una posible entrada como accionista mayoritario del club, pero este viernes Rello ha recalcado que la llegada de la actual propiedad de los fondos Ignite Sports y Ben Oldman y representada por los copresidentes Gabriel Solares y Enrique Uruñuela ha sido "un acierto". "El club va a estar mejor con ellos que si hubiéramos entrado nosotros", ha apostillado.

"CON PACIENCIA Y RUMBO CLARO, LOS RESULTADOS LLEGARÁN"

"Nos sentimos más optimistas que nunca. Con paciencia, con esta línea de trabajo y un rumbo claro, los resultados llegarán", ha enfatizado el empresario.

Rello ha mostrado la "ilusión" con el proyecto que traslada Solares y ha recalcado sus las "ganas" que mostrado desde el primer momento de "entrar en la sociedad vallisoletana, entender la cultura" y también su capacidad de trabajo "de sol a sol, con dedicación y capacitación" así como el hecho de haber mantenido a gran parte del equipo del club.

Por su parte, Magdaleno ha querido dar notoriedad al hecho de la vinculación de las empresas con la sociedad y ha recordado que tanto los ciudadanos y las empresas de Valladolid capital como los de la provincia llevan siempre a su ciudad "con orgullo" y los empresarios, ha aseverado, sienten que éste es su club.

El representante de la patronal también ha tenido un mensaje de respaldo a la labor de Solares y su equipo. "Desde la llegada de los nuevos propietarios, tengo que decir que nos ha gustado todo, su forma de trabajar, se han metido en la sociedad, en la CEOE", ha relatado.

Jesús Julio Carnero ha destacado, por su parte, que Inexo sea la primera empresa con este sello, pues es "una gran empresa de la ciudad y la provincia, unida y de qué manera al Real Valladolid", de modo que cree que "no había mejor opción" para iniciar esta nómina de empresas que "con una tan imbricada en la sociedad vallisoletana, en el deporte y en el Real Valladolid".

Por su lado, el vicepresidente de la Diputación ha considerado "muy importante ganar un reconocimiento" como este sello violeta, que traslada, en su opinión, "lo positivo que es ser emprendedor", al tiempo que muestra a Valladolid como un lugar "que apuesta por la creación de riqueza y el dinamismo económico".