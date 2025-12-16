El Real Valladolid deja de cobrar gastos de gestión en venta de entradas y renovación de abonos tras denunciarlo Facua

VALLADOLID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Valladolid ha dejado de cobrar gastos de gestión en la venta de entradas y la renovación de abonos tras una denuncia presentada por la asociación de usuarios Facua Castilla y León, que instado a los abonados a reclamar al club blanquivioleta el reembolso de los 2,5 euros que tuvieron que pagar la temporada 2024-2025.

La asociación, en un comunicado recogido por Europa Press, ha explicado que presentó en enero de 2025 un escrito ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León en el que denunciaba el cobro 2,5 euros en concepto de gastos de gestión durante la renovación de los abonos para la campaña 2024-2025. También remitió un escrito al club en el que exigía que devolviese las cuantías que les cobró a sus socios cuando realizaron dicho trámite.

A raíz de estas denuncias, el Servicio de Vigilancia y Control de Consumo ha informado a Facua Castilla y León de que el Real Valladolid ha llevado a cabo una "corrección voluntaria de la conducta con reparación del daño causado" al no haberse cobrado gastos de gestión con la renovación y expedición de abonos para la presente temporada 2025-2026.

Asimismo, el club se habría comprometido a devolver dichos gastos de gestión a aquellos usuarios y consumidores que hubiesen adquirido entradas individuales para presenciar partidos en el estadio José Zorrilla de Valladolid, ha agregado Facua.

La asociación ha podido comprobar que, durante el proceso de compra de entradas online, el club blanquivioleta ya ha dejado de incluir este recargo "irregular" que aplicaba la campaña anterior y ha instado a los socios a que reclamen al club el reembolso de los 2,5 euros que tuvieron que abonar como gastos de gestión durante la renovación online de sus abonos de la temporada 2024-2025.

NORMATIVA

La organización ha recordado que el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, considera abusivo el cobro a los consumidores por servicios no prestados.

El artículo 82.1 de esta norma señala que "se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato".

Además, el artículo 42.1 de la Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y León, establece como infracción administrativa "el incumplimiento de las normas reguladoras de precios, la imposición injustificada de condiciones sobre prestaciones no solicitadas o cantidades mínimas, o cualquier tipo de intervención o actuación ilícita que suponga un incremento de los precios o márgenes comerciales de los bienes y servicios, así como el incumplimiento de las normas sobre publicidad de precios, facturación y la ocultación al consumidor de parte del precio mediante las formas de pago".

La asociación ha recordado que, a raíz de una denuncia de Facua en 2023, la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha multado al Cádiz CF con 60.000 euros por cobrar gastos de gestión a los usuarios en la renovación o adquisición de los abonos de temporada.

Teniendo en cuenta los casos del Cádiz CF y del Valladolid CF, la asociación ha hecho un llamamiento al resto de clubes que actualmente siguen cobrando gastos de gestión con la renovación de abonos o adquisición de entradas para que dejen de hacerlo, ya que se trata de una cláusula abusiva que vulnera los derechos de los consumidores.