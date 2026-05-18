El Real Valladolid precisa que los aficionados del Deportivo tendrán que ubicarse en las zonas habilitadas para ellos

Archivo - Valladolid.- Estadio José Zorrilla. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Valladolid ha informado este lunes de que el partido que se disputa el próximo domingo contra el Real Club Deportivo de La Coruña ha sido designado de alto riesgo, por lo que no está permitida la adquisición de entradas para su posterior cesión a aficionados deportivistas, que, ha advertido, tendrán que ubicarse "exclusivamente en las zonas de Zorrilla habilitadas a tal efecto".

Así lo ha señalado el Real Valladolid en un comunicado difundido a través de su página web en el que apunta que el partido, en el que el club coruñés puede certificar su ascenso a la Primera División de fútbol ha sido designado de alto riesgo por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.

De esta manera, ha precisado no está permitida la adquisición de entradas para su posterior cesión a aficionados del club visitante, quienes tendrán que ubicarse exclusivamente en las zonas del estadio José Zorrilla habilitadas a tal efecto.

"Por supuesto, tampoco está permitida la reventa de abonos o entradas", han añadido.

En el caso de que se detecte que la persona portadora de los abonos y de las entradas no es el titular, o si se trata de un aficionado visitante, la entidad blanquivioleta ha advertido de que se reserva su derecho a no permitir el acceso al estadio y "a tomar medidas disciplinarias con el abonado, tal y como refleja el reglamento interno".