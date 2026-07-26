Realojan las localidades de Murias y Ponjos mientras el operativo se centra en perimetrar el incendio por la zona norte

MURIAS DE PONJOS (LEÓN), 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha ordenado el realojo de los habitantes de Murias de Ponjos y Ponjos al haber mejorado la situación del incendio en la zona oeste, mientras las labores del operativo se centran en perimetrar la zona norte, donde es "más complicado trabajar".

El delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, ha informado del realojo de las mencionadas poblaciones, de manera que el incendio originado en Murias de Pongo, aún en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, mantendría evacuados a los habitantes de Rosales y Folloso, "por precaución", y a los de Andarraso, por "prudencia" para garantizar la comunicación al ser donde se ha ubicado el Puesto de Mando Avanzado (PMA).

Diego ha explicado que en estos momentos se trabaja, precisamente, en la zona norte, para evitar el avance del fuego hacia Rosales y Folloso, y hacia la zona superior oeste, en la cual hay una franja que se debe perimetrar.

En estas parte, el trabajo con máquinas es "más complicado", por lo que estas áreas centran las labores de los medios aéreos y terrestres. Según Inforcyl, más de 30 medios trabajan para extinguir este fuego originado el pasado 22 de julio.

Actualmente, la evolución es "favorable", pero debido al cambio de vientos, que "llegarán del sur y afectarán a la zona norte del incendio", hay que "seguir trabajando", a la espera también de una meterología "permita darle un buen tajo" al fuego, ha indicado Diego.

Por otro lado, se ha referido a los incendios de Quintela y Castropodame, aún activos, si bien el último ya estabilizado- "Evolucionan de forma muy favorable", ha asegurado al respecto, para incidir en que el trabajo de control para evitar reproducciones "está funcionando".

Por último, ha llamado a la ciudadanía a la "prudencia" y la "colaboración" para "evitar cualquier tipo de accidente humano" que "provoque algún incendio" y avisar en caso de que se detecte a alguna persona provocando incendios.

"Es muy importante la rapidez, tanto para detectar cualquier incendio e intentar intervenir lo más rápido posible, pero también a la hora de conocer si alguien en alguna zona está provocando o quiere provocar algún incendio", ha aseverado, para señalar que desde el lunes la provincia de León ha registrado 14 incendios, doce de ellos forestales y "mucho" provocados de forma accidental o intencional: "Tienen la mano del hombre detrás".