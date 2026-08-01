Reaniman y trasladan al hospital a un hombre rescatado del agua en las instalaciones deportivas de Toreno (León)

LEÓN, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 60 años ha sido trasladado al Hospital de León después de ser rescatado del agua en las instalaciones deportivas de Toreno (León), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso a las 19.33 horas en el que se informaba de que habían sacado del agua al hombre y de que en ese momento le estaban practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar.

El Centro de Emergencias 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil de León y a Emergencias Sanitarias-Sacyl. Durante el seguimiento del incidente, la Guardia Civil ha comunicado que la víctima había sido estabilizada.

Posteriormente, el varón ha sido trasladado por personal de Sacyl al Hospital de León.