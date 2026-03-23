La receta electrónica concertada de Muface se pondrá en marcha en Castilla y León a partir del 7 de abril

Representantes de Muface, farmacéuticos y médicos junto al delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, (tercero por la izquierda) y el subdelegado en Valladolid, Jacinto Canales (segundo por la derecha). - EUROPA PRESS

VALLADOLID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La receta electrónica concertada de Muface estará operativa a partir del 7 de abril en Castilla y León, que se sumará así a otras 14 comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla donde ya se encuentra en funcionamiento en un despliegue progresivo que se completará a lo largo de este año.

Tras la adhesión a principios de marzo de la Comunidad Valenciana, llega el turno para Castilla y León, a la que seguirán a lo largo de los próximos meses Cataluña y Andalucía.

Así, a partir del 7 de abril, la receta electrónica estará disponible para las 68.680 personas mutualistas que han elegido la opción concertada para su asistencia en Castilla y León, que podrán retirar sus medicamentos en las farmacias comunitarias sin necesidad de talonario y recetas en papel y sin desplazamientos para tramitar sus visados. Además, se beneficiarán de la trazabilidad, seguridad y sostenibilidad que la digitalización aporta a la prestación farmacéutica al paciente, han señalado fuentes del Consejo de Colegios Farmacéuticos.

La receta electrónica del Sistema Integrado de Receta Electrónica de Muface (Sirem) es un ejemplo de colaboración público-privada y garantiza la plena interoperabilidad para todas las comunidades y ciudades autónomas donde se implanta.

Con Castilla y León serán en total 17 los territorios en los que la receta electrónica concertada estará activa en el primer trimestre de 2026, dando cobertura a 662.241 mutualistas.

Desde el inicio de la implantación de la receta electrónica concertada se han realizado 1.723.404 prescripciones y 3.978.584 dispensaciones.

REUNIÓN TÉCNICA

La reunión institucional para la presentación de la receta electrónica concertada se ha celebrado en la Delegación de Gobierno en Castilla y León en Valladolid.

En el acto han estado presentes el delegado del Gobierno, Nicanor Sen; la directora general de Muface, Myriam Pallarés; la secretaria general del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España, Raquel Martínez; la presidenta del Consejo Oficial de Colegios de Farmacia de la Comunidad (Concyl) y del Colegio Salamanca, María Engracia Pérez; y el presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León (Ccomcyl) y a su vez del Colegio Oficial de Médicos de León, José Luis Díaz Villarig, entre otros.

En este marco, Nincanor Sen ha destacado la importancia que tiene la incorporación de Castilla y León al sistema para todos los funcionarios que forman parte de Muface al tratarse de un territorio más extenso de Europa, ya que evitará muchos desplazamientos a los usuarios y establecerá protocolos mucho más seguros.

Por su parte, la directora general de Muface ha destacado la importancia de la puesta en funcionamiento de la receta electrónica en la recta final de un proyecto que ha asegurado es "estratégico" para la mutualidad.

Pallarés ha incidido en que, a partir del momento en el que funcione, los mutualistas no van a necesitar nada más que ir con su tarjeta al médico, que les prescribirá en la tarjeta y, como el sistema público, acudirán a la farmacia y tendrán a disposición la medicación que necesiten.

La directora de Muface cree que es importante porque en Castilla y León casi más del 40 por ciento de la gente es mayor de 65 años, con lo cual es un "doble beneficio" para ellos porque no van a tener "ningún obstáculo ni ninguna traba" a la hora de recoger su medicación, ya que se eliminará la necesidad de talonario y de visado y "todo van a ser ventajas en un sistema trazable seguro que solo aporta garantías y beneficios para los mutualistas".

VENTAJAS DE LA IMPLANTACIÓN

En la misma línea, la secretaria general del Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España, Raquel Martínez García, ha coincidido en señalar la dispersión poblacional y envejecimiento de la población de Castilla y León, donde se registra muchísimo tratamiento crónico.

Por ello, considera "vital" llevar la digitalización, junto con el desarrollo asistencial vinculado al medicamento, al buen uso del medicamento y también toda la parte social que acompaña a la profesión farmacéutica, no sólo por el desarrollo tecnológico que supone sino porque lo que se facilita es una mayor "humanización" de la sanidad.

En esta línea, ha subrayado que en la Comunidad el 65 por ciento de las farmacias se encuentran ubicadas fuera de las capitales, por lo que quitar carga burocrática proporciona más tiempo para poder estar dedicándose a "ser farmacéuticos" y dar accesibilidad a los tratamientos.

Por otro lado, José Luis Díaz Villarig ha apuntado que los médicos son los que recetan y considera que la implantación de la receta electrónica favorece el seguimiento y la seguridad, pero además elimina burocracia, lo que ve "muy positivo" y, aunque "tendrá sus dificultades indudablemente en un principio", considera que los médicos se adaptarán perfectamente a esta situación, al igual que lo han hecho con el sistema público.

Finalmente la presidenta del Consejo de Colegios Farmacéuticos de Castilla y León, María Engracia Pérez, ha añadido que en Casilla y León se cuenta con 1.852 puntos de atención farmacéutica que se encuentran mayoritariamente en zonas rurales y el 92 por ciento de los pacientes pueden acceder a su farmacia en el municipio en el que residen.

En esta línea, ha incidido en que gracias a la labor del farmacéutico y la receta electrónica los pacientes podrán acceder al medicamento de manera "muchísimo más fácil".