El recibo de basuras de 2027 tendrá una bajada generalizada para el 90 por ciento de los contribuyentes en Segovia

SEGOVIA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Hacienda del Ayuntamiento de Segovia prepara el borrador de tasas municipales para 2027 en el que incluirá la bajada de varios tipos impositivos, entre los que está la tasa de basuras con dos criterios directores: la adaptación de los recibos al espíritu de la Ley (quien más contamina, más paga) y la corrección a la baja del coste del servicio que lleva a cabo el ayuntaminto segoviano, estimada en 397.000 euros.

Con esta modificación propuesta, que los grupos polítios de la oposición ya están conociendo a través de reuniones con el concejal de Hacienda, José Luis Horcajo, se estima que nueve de cada diez recibos experimentarán una rebaja a partir del próximo ejercicio.

En cifras globales, se calcula que más de 26.000 recibos de usuarios experimentarán bajadas.

La principal novedad estriba en que todos los recibos de basura, tanto domiciliarios, como industriales y de comercio, tendrán como referencia el consumo de agua que realicen esos usuarios, con la que se concreta también la generación de basura que se produce en ese domicilio o empresa.

Facebook - Twitter Gabinete de Alcaldía Para más información, contacte con Instagram - Youtube - Tik Tok Ayuntamiento de Segovia comunicacion@segovia.es De acuerdo con el modelo sobre el que se está trabajando, los recibos domiciliarios se conformarán a partir de una cuota fija de 58,73 euros y un tramo variable, basado en el consumo del agua.

Además, se mantendrán distintas bonificaciones a las que podrán adherirse los consumidores.

En cuanto a los recibos de industrias y comercios, la cuota fija que se estima en este momento de rediseño de esta tasa parte de una cuota de 167,87 que se ajusta y es variable en cada caso atendiendo a la tipología del residuo específico que se genera en cada caso, además de la aplicación de los criterios realcionados con denominados criterios de intensidad, siempre según el borrador de trabajo que está en este momento sobre la mesa de trabajo de técnicos y grupos políticos.

Con las rebajas de tasas e impuestos, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento continua la senda de disminución de impuestos fijada al inicio del mandato y reflejado en el programa con el que los concejales populares accedieron al Gobierno de la ciudad, interrumpido en 2025 en la tasa de basuras por la imposición de la Ley de residuos impuesta desde el Gobierno de España.