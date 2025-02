Un recital de Sylvia Schwartz y Pablo García-López clausura el festival 'León en Canto' este miércoles

LEÓN, 3, (EUROPA PRESS)

Un recital de la soprano Sylvia Schwartz y del tenor Pablo García-López con Simón Lepper al piano, clausura el festival 'León en Canto' este miércoles a las 20.30 horas en el Auditorio Ciudad de León.

El festival de lírica 'León en Canto' cierra así la segunda edición de una iniciativa puesta en marcha el pasado 22 de noviembre a través de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León.

Como ha informado el Consistorio a través de un comunicado de prensa recogido por Europa Press, este ciclo ha contado con la coordinación artística de la soprano Marta Arce y con "grandes voces de primer nivel de la música lírica que comparten protagonismo con jóvenes artistas con una gran trayectoria por delante".

Las entradas para el recital tienen un precio que va de los siete a los diez euros y pueden adquirirse a través del canal de venta del Auditorio Ciudad de León y en taquilla cuatro horas antes del inicio del concierto.

EL RECITAL

Sylvia Schwartz es "una de las sopranos líricas más versátiles y emocionantes de su generación" y combina "la belleza del tono con una exquisita musicalidad, ingenio y autenticidad".

Schwartz ha actuado en algunos de los mejores teatros de ópera y festivales del mundo incluidos La Scala de Milán, Ópera Estatal de Berlín, Ópera Estatal de Viena, Ópera Estatal de Baviera, Ópera Estatal de Hamburgo o Teatro Real de Madrid, entre otros.

Pablo García-López es un "distinguido" cantante mozartiano que destaca también por su implicación en el ámbito camerístico y sinfónico en prestigiosas salas de concierto y festivales como el Palau de la Música de Valencia, Gran Teatre del Liceu, Liedertafel de Salzburgo, Teatro Real de Madrid o la Ópera Forum de Lausanne, entre otros.

Por su parte, Simón Lepper es pianista y también profesor de piano y preparador de repertorio vocal en el Royal College of Music de Londres, donde también se encarga del curso de piano colaborativo. Desde 2003 es acompañante oficial del concurso BBC Cardiff Singer of the World.

En el recital de canto interpretarán un programa compuesto por obras de Mozart, Schubert, Rossini, Gaetano Donizetti, Enrique Granados y Eduard Toldrà, Ruperto Chapí, Reveriano Soutullo y Juan Vert y Manuel Penella.