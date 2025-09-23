Rector de la UVA apela a la "voluntad" de la Junta para financiar "plantillas fuertes" y dar el "mejor servicio posible"

Foto de familia en el claustro del Palacio de Santa Cruz con el rector, Antonio Largo, y la consejera de Eduación, Rocío Lucas. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo, ha apelado a la "voluntad" de negociación con la Junta para "lograr una financiación adecuada" y tener "plantillas fuertes y equilibradas" que permitan dar "el mejor servicio posible" a los alumnos y "atraer talento".

Así lo ha señalado, minutos antes de participar en el acto solemne de apertura de curso 2025-2026 que se celebra en estos momentos en el Paraninfo de la institución académica.

Largo ha mostrado "ilusión y compromiso" en este inicio de curso marcado por unos "muy buenos datos de matriculación" que, a su juicio, refuerza el "atractivo" que tiene la Universidad de Valladolid entre los estudiantes.

"Hemos crecido en matrícula, tendrá que estabilizarse, pero ahora mismo estamos en más de 5.000 estudiantes de nuevo ingreso, en 19.700 alumnos globales, cifras que hacía mucho tiempo que no veíamos en la Universidad de Valladolid y que nos refuerzan en que estamos en la senda correcta", ha argumentado.

Sobre los retos para el curso que ya ha comenzado, el rector ha reiterado su intención de "realizar las últimas tareas" para poner en marcha el próximo mes de septiembre el Grado de Biotecnología en el campus de Palencia y de Farmacia en Valladolid, "dos objetivos clarísimos".

En este punto, ha abogado por lograr una financiación "adecuada" para "reforzar" las plantillas "tanto cuantitativamente como cualitativamente y mejorar las condiciones retributivas del personal, tanto del técnico de gestión y administración y servicios como del PDI, el personal docente e investigador", así como "avanzar" en infraestructuras y en todo lo que "facilita la vida a la comunidad universitaria".

En cuanto a qué cifra presupuestaria es la necesaria para llegar a estos objetivos, Antonio Largo ha preferido "no anticipar" al estar pendiente la "negociación" con la Consejería. "Tenemos que ver la disponibilidad e ir estableciendo prioridades. Lo importante es que haya voluntad de avanzar en el capítulo de personal para poder dar el mejor servicio posible, que pasa por tener unas plantillas fuertes y cualificadas, atraer el mejor talento y, por lo tanto, ser competitivos también en ese sentido", ha finalizado.