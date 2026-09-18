Rectora de la UVA defiende en la apertura del curso el "valor" de la universidad frente a quienes la cuestionan

Pilar Garcés, momentos antes de participar en la apertura del curso académico. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de Valladolid, Pilar Garcés, ha defendido la "utilidad y el valor de la educación superior" en unos tiempos en los que se cuestiona a las instituciones académicas, al tiempo que ha reivindicado la necesidad de una "financiación suficiente, estable, previsible y sostenible" por lo que ha invitado a la Junta a "ir de la mano" en ese "camino".

Garcés, que ha atendido a los medios minutos antes del acto de apertura del curso académico en el que ha participado también el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el consejero del ramo, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el alcalde, Jesús Julio Carnero, ha mostrado su satisfacción al asegurar que los estudiantes comienzan a tener "ese sentimiento de pertenencia" a la UVA y que fue uno de sus ejes prioritarios en las elecciones al Rectorado.

La responsable de la UVA ha aplaudido la repercusión de las dos nuevas titulaciones puestas en marcha durante este curso, Farmacia en Valladolid y Biotecnología en el campus de Palencia, con "lista de espera". "Eso quiere decir que la universidad está en contacto con la sociedad, que hemos respondido a las demandas de la sociedad y que ahora esperamos hacerlo bien para que las familias sigan confiando en la Universidad de Valladolid", ha argumentado.

En este sentido, ha hecho un alegato sobre la educación superior frente a quienes la cuestiona. Por ello, ha puesto el foco en su aspecto social, al recordad que a la universidad no solo se va a "aprender y tener un título", también a "relacionarse socialmente". "Porque ahí es donde aprendes a debatir, aprendes también a negociar y aprendes a tolerar y a comprender a la persona que piensa diferente. Y eso únicamente se puede hacer de una manera presencial y en un centro donde las personas piensen diferente. O sea que la universidad tiene todavía mucho que ofrecer", ha abundado.

De ahí que, durante su discurso, haya incidido en que una sociedad sin universidades "no sería solamente una sociedad con menos conocimiento, sería una sociedad donde no se piensa y pensar tiene un inconveniente, estropea algunas convicciones excelentes". "Perderíamos finalmente algo especialmente visible en una comunidad como la nuestra, una parte esencial de nuestras ciudades y de nuestros territorios", ha añadido.

No obstante, para Garcés, para que la universidad siga siendo necesaria tiene que ser capaz "de cambiar". "No necesitamos cuestionar el valor de nuestras universidades para transformarlas. Necesitamos transformarlas precisamente porque conocemos su valor", ha sentenciado.

La rectora, que también ha hecho historia al ser la primera mujer en los 800 años de vida de la institución académica vallisoletana, también ha hecho referencia a la necesidad de tener una financiación "suficiente, estable, previsible y sostenible" para formar a los futuros profesionales que sostengan en sus manos a Castilla y León, de ahí que haya invitado a la administración autonómica a recorrer "de la mano ese camino".

"Las universidades no podemos pensar nuestro futuro de ejercicio presupuestario en ejercicio presupuestario. Una institución con ocho siglos de historia como la nuestra debería poder permitirse al menos planificar algo más allá del presupuesto próximo, formar y estabilizar una plantilla, rejuvenecerla", ha reivindicado.

Al hilo de estas palabras, ha quitado hierro a los resultados del último informe PISA y ha preferido centrarse en aspectos como la equidad que existe entre la enseñanza de la educación pública y concertada o la que se imparte en la ciudad y en el mundo rural. "Hay margen de mejora y en ello trabajaremos. "La igualdad de oportunidades se está cumpliendo y eso es una buena noticia", ha defendido.

ACTO

El acto de inauguración ha comenzado las 10.45 horas con el paseo de la comitiva desde el Palacio de Santa Cruz hasta el Paraninfo de la Universidad, precedida de la Compañía Residente Il Gentil Lauro.

El primero en intervenir ha sido el secretario general de la UVA, Pedro José Rubio Vicente, que ha realizado un resumen de la Memoria del curso académico 2025-2026. Entre otros aspectos, ha destacado que durante el pasado curso, el número de estudiantes matriculados en titulaciones oficiales se situó cerca de los 23.900, incrementándose un 6,2 por ciento respecto al curso anterior. En los estudios de grado se alcanzaron los 20.549 estudiantes, de los cuales 4.938 fueron de nuevo ingresados.

La presencia femenina representa el 56,6 por ciento del estudiantado de grado. Por campus, los nuevos estudiantes se distribuyeron entre los 408 de Palencia, 652 de Segovia, 455 de Soria y 3.423 de Valladolid, ha relatado.

En cuanto a la plantilla, hay 2.894 docentes investigadores con una distribución "prácticamente equilibrada" entre mujeres y hombres. Además, ha recordado que durante los últimos años se ha realizado "un importante esfuerzo de innovación, estabilización y promoción de la plantilla" que ha continuado durante este curso académico.

"El Consejo de Gobierno aprobó una oferta de empleo público integrada por 106 plazas de catedrático de universidad, 103 de profesor titular y 59 de profesor permanente laboral. Al mismo tiempo, 145 miembros del PDI han promocionado durante el curso y si se incluyen las promociones procedentes del personal investigador la cifra asciende a 159 personas", ha añadido.

Además, la UVA ha convocado, 111 plazas de profesor-ayudante-doctor, "especialmente relevantes para incorporar personal joven y favorecer el necesario relevo generacional". En este punto hay que destacar que se han incorporado un total de 288 nuevos profesores, sin contratos previos con la Universidad de Valladolid. "El perfil de la plantilla empieza también a reflejar este proceso de renovación. Aunque la edad media permanece próxima a los 50 años, aumenta progresivamente la presencia de profesores jóvenes", ha apuntado.

Después de este resumen el catedrático de Bioquímica y Biología Molecular, Javier Álvarez Martín, ha llevado a cabo la lección inaugural que ha versado sobre 'El futuro de la esperanza de vida', para, posteriormente, proceder a la entrega del Premio Consejo Social 2026 al catedrático de Producción Vegetal, Felipe Bravo Oviedo.

El encargado de cerrar el acto ha sido el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con un discurso centrado en el compromiso con la educación superior.