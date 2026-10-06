Se recupera el suministro y la presión del agua tras la rotura del 'anillo mil' en el paseo del Cauce

VALLADOLID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El suministro y la presión del agua se recuperaron a última hora de la noche de ayer después de la avería registrada en el 'anillo mil' en el paseo del Cauce.

La avería, que creó una catarata artificial hacia el cauce del río Esgueva y obligó a cortar varias calles próximas, se produjo en torno a las 18.30 horas en el paseo del Cauce con la calle Olmo, zona que se abrirá a lo largo del martes para averiguar cuál ha sido el problema que ha causado la situación.

Desde AquaVall recomiendan que si en algún inmueble persisten problemas de presión, se revise el correcto funcionamiento de los grupos de presión del edificio.

El concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, ha agradecido la "rápida" intervención de los equipos de Aquavall, así como la colaboración de la Policía Municipal y los Bomberos de Valladolid , que permitieron restablecer la normalidad en el menor tiempo posible.