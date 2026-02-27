Recuperan en un anticuario de Arévalo (Ávila) una talla del siglo XVII de gran valor histórico y eclesiástico

Talla del siglo XVII recuperada en un anticuario de Arévalo (Ávila). - POLICÍA NACIONAL

ÁVILA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha recuperado en un establecimiento de antigüedades ubicado en Arévalo (Ávila) una talla del siglo XVII de "gran valor histórico y eclesiástico" que se encontraba a la venta en en internet y cuya desaparición se denunció en una parroquia de la localidad de Alktz (Navarra).

La investigación se inició después de que el 17 de febrero de 2026 se recibiera comunicación de la Jefatura Superior de Policía de Castilla y León en la que se informaban de los hechos denunciados el día 16 de febrero de 2026 en la Jefatura de Navarra relativos a la desaparición de una talla del Salvador perteneciente a una parroquia de dicha localidad.

Las primeras gestiones practicadas permitieron constatar que una pieza con características coincidentes estaba siendo ofertada en la plataforma de compraventa por Internet 'todocolección.net' bajo la denominación "Padre Eterno", siglo XVII, por un precio de 2.500 euros.

Según figuraba en el anuncio, la venta era realizada por un establecimiento de antigüedades ubicado en la localidad de Arévalo (Ávila).

INTERVENCIÓN DE LA TALLA

Ante la existencia de indicios suficientes, la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), perteneciente a la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Ávila, llevó a cabo diversas gestiones con el objetivo de asegurar la pieza y proceder a su intervención preventiva, además de requerir la documentación que acreditara su origen y procedencia.

Funcionarios policiales se desplazaron hasta la localidad de Arévalo, donde se entrevistaron con el propietario del establecimiento de antigüedades, quien hizo entrega voluntaria de la talla ofertada en la citada plataforma.

En ese momento, se comprobó que la pieza presentaba características plenamente coincidentes con la talla denunciada como sustraída en Navarra. Por todo ello, se procedió a la incautación preventiva de la talla y se continuaron las diligencias de investigación para el total esclarecimiento de los hechos el grupo operativo de la Jefatura Superior de Policía de Navarra.