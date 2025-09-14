La red de calor en Parquesol avanza en Ciudad de la Habana con nueva reordenación del tráfico a partir de este lunes - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las obras de la red de calor con biomasa en Parquesol avanzan según el calendario establecido en la calle Ciudad de la Habana y a partir de este lunes, 15 de septiembre, llegará hasta el tramo entre José Garrote Tébar y Amadeo Arias.

Para minimizar la afección a los vecinos del barrio, la Concejalía de Tráfico y Movilidad en coordinación con Somacyl, promotor del proyecto, ha diseñado una reordenación del tráfico en el entorno, según han detallado fuentes municipales en un comunicado recogido por Eurpa Press.

La nueva fase, con una duración aproximada de un mes ampliará la zona de obra hasta el tramo de Ciudad de la Habana comprendido entre José Garrote Tébar y Amadeo Arias.

En este entorno quedarán ocupados completamente los dos carriles de subida, de manera que los carriles de bajada se reorganizarán para dar servicio en ambos sentidos.

Así, uno de los carriles se mantendrá en sentido descendente mientras que el otro se habilitará para permitir la subida. En la intersección con José Garrote Tébar se mantendrá la circulación, aunque reducida a un único carril, lo que obligará a extremar la precaución, mientras que en Manuel Azaña se mantendrá la prohibición de seguir de frente, permitiéndose únicamente los giros a la derecha o a la izquierda en función del carril utilizado.

En cambio, en la confluencia con Amadeo Arias no habrá restricciones de maniobra, aunque sí estará condicionada por la reorganización de los carriles en Ciudad de la Habana.

TRAMOS AFECTADOS

El Ayuntamiento ha reconocido que la envergadura de esta actuación genera "molestias inevitables", pero se han diseñado soluciones para minimizar la afección a los vecinos y dar respuesta a los problemas detectados en el tráfico del barrio.

Los tramos de calle que se vean interrumpidos por las obras quedarán configurados como fondo de saco, garantizando en todo momento el acceso a garajes autorizados y a los servicios básicos. La empresa adjudicataria está obligada a informar con antelación a los residentes mediante carteles en portales y accesos, de manera que puedan planificar sus desplazamientos.

El Ayuntamiento y la Policía Municipal trabajan de forma coordinada con Somacyl, promotor del proyecto, para garantizar la seguridad de peatones y vehículos y para adaptar la señalización en función de la evolución del tráfico.

La Concejalía subraya que la planificación de los desvíos busca reducir al máximo el impacto en la movilidad de Parquesol, aunque se trata de una obra de gran envergadura que necesariamente causa incomodidades temporales.

El objetivo es compatibilizar el avance de una infraestructura clave para el futuro energético del barrio con la vida diaria de los vecinos, de modo que las molestias sean lo más llevaderas posible.