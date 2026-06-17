Red Íncola atendió a más de 7.400 personas en 2025, casi un 60% mujeres y un 56% que acudió por primera vez a la entidad

Presentación de la memoria de Red Íncola correspondiente a 2025. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Red Íncola atendió en Castilla y León a 7.443 personas a lo largo de 2025, casi un 60 por ciento de ellas mujeres, y 4.145 (un 56 por ciento) llegó por primera vez a la entidad.

Así se recoge en la memoria de la Fundación Red Íncola que ha presentado este miércoles su coordinadora, Maru González, acompañada de la trabajadora social Lola San José, la voluntaria Conchi Arranz y la participante en sus programas Aura Rosa Suárez Garay, emigrante de Venezuela.

Según los datos aportados por la entidad, a lo largo del pasado ejercicio se acogió en alojamiento temporal a 89 personas, se proporcionó formación a 981 adultos, se acompañó a 816 niños y jóvenes, se ha beneficiado a 45 familias que han tenido un "respiro económico" con becas escolares y el impacto en sensibilización alcanzó a 4.971 personas.

De las 7.443 personas beneficiarias, el 58,73 por ciento fueron mujeres y el resto hombres y procedían de 81 países diferentes, entre los que destacan Colombia, Venezuela, Marruecos y Perú, con un aumento de la llegada de personas de éste último país.

Maru González ha destacado el éxito de los itinerarios específicos de inserción, en los que participaron 110 personas, con un 80 por ciento de ellos que lograron encontrar un trabajo. Además, se orientó laboralmente a 2.275 personas, se ayudó a mejorar el español a 327 alumnos y 447 personas utilizaron el espacio de búsqueda activa de empleo y se lograron 96 inserciones laborales.

La coordinadora de la Red, que cuenta con 30 trabajadores y cumple 20 años en 2026, ha afirmado que "el corazón" de esta entidad es "una comunidad que no mira para otro lado" y cuenta con 362 voluntarios, de los cuales casi la mitad son jóvenes de entre 16 y 24 años.

En el área de acción social, la entidad registró 1.332 participantes en sesiones de orientación y bienvenida, 775 personas recibieron orientación jurídica y 137 apoyo psicológico y emocional.

Por otro lado, 61 personas fueron acogidas en el programa de vivienda y se reforzó el denominado 'Café solidario' para acompañar por la noche a 60 personas sin hogar.. El programa 'Caminando juntas' proporcionó apoyo a 400 mujeres migrantes con formación, itinerarios individualizados y mediación intercultural especializada.

Además, 295 personas participaron en el Centro Intercultural Calor y Café, ubicado en la sede de la entidad en el barrio vallisoletano de Rondilla desde el año pasado, 3.727 alumnos participaron en 106 talleres de educación para la transformación social y 839 personas realizaron actividades del 'Espacio Interreligioso'.

Maru González ha destacado la importancia de los proyectos europeos para la entidad, que en 2025 destinó a su labor 943.000 euros, ya que suponen el 11 por ciento de los ingresos y suponen una "herramienta fundamental" para diversificar su financiación y también para reforzar los programas que cuentan, al permitirles avanzar tanto en "calidad técnica" como en innovación.

PROGRAMA DE HOSPITALIDAD

Entre el conjunto de acciones que la entidad lleva a cabo se encuentra el Programa Hospitalidad que, como ha explicado la trabajadora social Lola San José, quien ha concretado que consiste en que, el lugar de un alojamiento "tradicional" donde están las personas migrantes y los técnicos de la entidad, en el mismo entra un "tercer actor" que es el voluntariado como "comunidad que acoge".

En 2025 se contó con cuatro comunidades de acogida, una de ellas la parroquia de San Pío, en el barrio vallisoletano de Girón, por la que pasaron seis familias, un total de 13 personas, y que cuenta con un grupo de siete voluntarios, incluido su párroco.

Por otro lado, la comunidad de La Victoria acogió a cinco hombres solos en "situación de calle", migrantes y la mayoría jóvenes, a lo que se suman dos comunidades religiosas.

Se trata de las Religiosas de María Inmaculada en Segovia, que acogió en 2025 en su residencia de estudiantes a cinco jóvenes de entre 18 y 24 años y con la que se ha cerrado el programa, mientras que iniciaron su camino en Red Íncola en el mes de septiembre las religiosas Verdunas, en el centro de León, que también comparten su vivienda y su vida con mejores solas o familias que necesitan ese acompañamiento por un tiempo.

En el marco de la presentación de la memoria, la coordinadora de Red Íncola ha incidido en que el cumpleaños de la entidad era el 4 de mayo, pero la "urgencia social" que supuso atender la regularización extraordinaria en las semanas de inicio les hizo "priorizar el acompañamiento directo" y por ello se decidió aplazarlo y se celebrará el 1 de octubre.