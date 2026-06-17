Red Íncola ha emitido en Valladolid cerca de 800 informes de vulnerabilidad para el proceso de regularización

La coordinadora de la Fundación Red Íncola, Maru González, en el centro. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Red Íncola ha emitido en Valladolid cerca de 800 informes de vulnerabilidad y ha abierto 428 expedientes de orientación individual en el marco del proceso de regularización extraordinario que se ha puesto en marcha en España.

Así lo ha señalado la coordinadora de la Fundación Red Íncola, Maru González, en el marco de una rueda de prensa para presentar la memoria de la entidad correspondiente a 2025.

González, quien ha afirmado que para Red Íncola este proceso es una buena noticia porque proporciona a los migrantes permiso para vivir y trabajar en España, ha asegurado que este proceso ha supuesto "muchísimo" trabajo y se partió de un punto en el que era difícil prever lo que iba a suponer, ya que inicialmente la entidad era sólo una de las tres autorizadas en Valladolid para emitir el certificado de vulnerabilidad (ahora ya se ha extendido al resto).

Por ello, ha supuesto un esfuerzo desde el punto de vista organizativo, al tener que crear un equipo exclusivamente para la regularización por lo que les "cayeron de repente" todas las solicitudes que llegaban de manos públicas o de otras entidades, además de las que gestionaba la Red para las personas que atienden.

"Las primeras semanas fueron de mucho ir adaptándonos, ir reorganizándonos", ha señalado Maru González, quien ha explicado que decidieron empezar sólo por las personas participantes en sus programas, que fueron los primeros que recibieron el informe de vulnerabilidad, de los que se han elaborado 728 sólo en el primer mes y aproximadamente otros 60 en las semanas siguientes, con una gran diferencia en la intensidad de las solicitudes.

Además, la entidad cuenta con dos de sus 30 trabajadores que dan cita continuamente para orientación individual para preparar toda la documentación, dar competencias informáticas para que la gente pueda solicitar su certificado digital para hacer la tramitación, etcétera. Hasta ahora, en el marco de esa orientación, se han abierto 428 expedientes que contemplan no sólo situaciones individuales sino también familias, dependiendo del caso.

De la misma forma, se han emitido 160 certificados de participación en sus cursos y programas durante los últimos meses, lo que sirve para que estas personas reciban ayuda en otros sitios.

BUEN FUNCIONAMIENTO

La coordinadora de la Fundación, quien ha señalado que había gente que pensaba que había que pagar para hacer el trámite, ha asegurado que todo está "funcionando francamente bien" y se han recibido muchas notificaciones de admisión a trámite para la regularización, que es la primera fase y ya permite trabajar temporalmente hasta la resolución de la solicitud, que debe hacerse en un plazo de tres meses.

Esto ha supuesto que el perfil de las personas a las que ayuda la entidad cambie, de manera que ahora hay más demanda de formación y empleo, más necesidad de ayuda a elaborar un currículum o de ayuda para hacer contratos. Además, se ha observado que, "de repente", hay personas que se ausentan de las clases de español porque han empezado a trabajar, por lo que ha señalado que tendrán que ir "adaptando" su labor a estas circunstancias.

Maru González ha asegurado que se nota que mucha gente ha empezado a trabajar y hay empresas y empleadores particulares que contratan con estas primeras notificaciones de admisión a trámite que permiten el alta de estas personas con contrato de trabajo, aunque ha reconocido que hay algunas empresas reacias que prefieren esperar por si luego la solicitud fuera rechazada.

En cualquier caso, considera que esto cambiará mucho "el próximo curso" y la labor de Red Íncola será "muy diferente", aunque habrá muchas personas a las que les costará más trabajar o no van a poder hacerlo a pesar de este proceso y ha apuntado que los que lleguen van a tener más dificultades para ello.

En esta línea, ha añadido que tendrán que continuar haciendo "mucho apoyo" y ha incidido en que dentro de un año se hará una evaluación de las personas a las que se regularice en este proceso.

Actualmente, ha agregado González, no han llegado resoluciones de expedientes y se siguen presentando porque han empezado a llegar certificados de antecedentes penales de algunos países con los que había dificultad para su recepción, principalmente Argelia y Venezuela, lo que facilita el procedimiento.

Así, espera que en los próximos meses empiecen a llegar resoluciones y se admitan casi todas las que han presentado porque las que se observan que no cumplen los requisitos o necesitan más documentación no se presentan. "No estamos presentando para suspender", ha aclarado.

PRIORIDAD NACIONAL

Por otro lado, en la rueda de prensa, la coordinadora de la Fundación Red Íncola se ha referido al concepto de "prioridad nacional" contemplado en el acuerdo de Gobierno de Castilla y León al que han llegado PP y Vox.

A este respecto, ha aclarado que en la entidad consideran, en cuanto a la "dignidad" de las personas, que "antes que pasaportes hay personas, antes que documentos hay personas" y que "el hecho de que uno viva más o menos tiempo en un lugar no concede más dignidad como persona".

La coordinadora de la Fundación ha explicado que "hay determinadas declaraciones" que no les suenan a "música celestial", pero "cada uno declara lo que quiere" y no están "enfrentados" a nadie.

"No vamos a hacer enfrentamiento ni vamos a hacer barricada, vamos a colaborar con la administración, vamos a colaborar hasta donde quieran y, donde no quieran, pues seguiremos trabajando para estar con nuestras personas, con el que lo necesite y con el que llame a la puerta", ha zanjado.

En cualquier caso, ha señalado que no saben qué políticas podrían ponerles dificultades, aunque la Red cuenta con una parte "muy importante" de financiación de la Junta, pero ellos "acompañan" persona y cumplen los requisitos de las subvenciones y el ambiente que intentan promover es de acogida y no de "exclusión" o "rechazo". Sin embargo, diversifican fuentes de financiación y participan en proyectos de entidades privadas, locales o europeas y buscan socios y donantes, además de hacer actividades para recaudar.

"Nos iremos adaptando como hemos hecho y desde luego colaboramos porque nos parece que una cosa fundamental en todas partes es la colaboración entre administración, sector público, sector privado, empresas particulares y tercer sector", ha añadido González, quien ha apuntado que si de esta forma no se sostiene la entidad tendrán que complementarlo de otra forma y hacer una labora subsidiaria.

En cuanto a los requisitos para acceder a las ayudas para vivienda, considera que puede suponer alguna dificultad, pero igual que a alguien que llegue de Asturias a vivir a Valladolid. "Quiero decir que afecta a los extranjeros y afecta al que venga de Móstoles, me parece", ha afirmado.

Maru González ha recordado que la población migrante tiene "más pobreza" y más vulnerabilidad que la población nacida en España, por lo que considera que la cuestión "no es que las ayudas sean para los migrantes o para los no migrantes" porque deberían ser "para el que las necesita".