Red Itevelesa organiza un torneo de fútbol sala a favor de Aspaym en el que jugarán 25 creadores de contenido

VALLADOLID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Red Itevelesa celebrará el próximo 15 de noviembre en el Polideportivo Barrio de las Delicias de Valladolid un torneo de fútbol sala solidario a favor de Aspaym Castilla y León, en el que participarán más de 25 creadores de contenido.

Bajo el nombre 'Toca La ITV', este evento solidario reunirá a influencers del mundo cómico, del deporte y del lifestyle, con el objetivo de disfrutar de una tarde de entretenimiento en la que se puedan recaudar fondos para mejorar la calidad de vida de las personas con lesiones medulares y gran discapacidad física, según ha informado la empresa en un comunicado recogido por Europa Press.

Entre los participantes se encuentra Joel Ubieto, creador de contenidos futboleros, que cuenta con más de dos millones de seguidores en redes sociales, así como la reportera Mamireporter y Juliwheels, centrado este último en el mundo del automóvil y el motor.

El partido será "un punto de encuentro inclusivo", donde en la grada se darán cita personas con y sin discapacidad, que compartirán el evento con algunos de los creadores de contenido en igualdad de condiciones.

El evento, que se celebrará de 17.00 a 22.00 horas, contará con dos semifinales y una gran final, y entre ambos encuentros se desarrollará además una dinámica participativa organizada por Aspaym Castilla y León, que añadirá "un componente lúdico y solidario a la jornada".

El público puede adquirir su entrada para el partido solidario 'Toca la ITV' a través de la plataforma online Entradium y entre todos se sorteará un pase doble para jugar en uno de los dos equipos en el encuentro.

También, Itevelesa ofrecerá la oportunidad de conseguir otros dos pases dobles entre sus clientes de ITV donde solo será necesario seguir a la compañía en Instagram o Facebook, además de registrarse en https://www.itevelesa.com/tocalaitv/.